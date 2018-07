Salerno | ubriaco fa irruzione in centro d’accoglienza e ferisce un migrante e

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 luglio 2018), fattoin undi accoglienza e si è scagliato prima contro une poi un’operatrice, colpendoli con calci e pugni e provocando loro un trauma cranico e addominale. È successo nella notte ad Atena Lucana, piccolodel salernitano. L’aggressore è un operaio di 33 anni e si trova ora in arresto: resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ingiurie, minacce e lesioni, danneggiamento e guida in stato di ebbrezza alcolica sono i reati che gli vengono contestati con l’aggravante dell’odio razziale. Non solo, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Davide Acquaviva, hanno riscontrato che l’uomo ha pubblicato sul proprio profilo social diversi post inneggianti al nazismo e al fascismo. Pur essendo al momento dell’aggressione in evidente stato di ebbrezza, l’uomo, ritengono i militari, avrebbe potuto ...