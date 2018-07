Ryanair | sindacato belga denuncia | Rimpiazzerà gli equipaggi

ilgiornale

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il personale diin Spagna, Portogallo e Belgio aveva annunciato uno sciopero per il 25 e 26 luglio, che dovrebbe interessare 100mila passeggeri, con la cancellazione di 600 voli.Ma ora la compagnia aerea risponde allo sciopero, annunciando l'intenzione di sostituire i dipendenti che vi aderiranno conpolacchi e tedeschi. A renderlo noto è stato ilCne, sottolineando la preoccupazione"per la legalità di queste operazioni, tra cui il rispetto dei tempi di volo". Per questo, "ha chiesto l'intervento delle autorità belghe in materia". Tuttavia, tali richieste sono, per ora, rimaste senza una risposta in Belgio, mentre in Spagna e Portogallo le autorità hanno annunciato che controlleranno da vicino le azioni di.Le cause dello sciopero in programma sono legate al miglioramento delle condizioni economiche e alla sicurezza sul lavoro: tra le richieste, ...