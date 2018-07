ilfattoquotidiano

: Ryanair, la denuncia del sindacato belga: “Vogliono rimpiazzare il personale in sciopero con polacchi e tedeschi”… - Cascavel47 : Ryanair, la denuncia del sindacato belga: “Vogliono rimpiazzare il personale in sciopero con polacchi e tedeschi”… - karlkamus : RT @martafana: Ryanair, il sindacato belga denuncia: 'Polacchi e tedeschi per sostituire gli scioperanti' -

(Di lunedì 23 luglio 2018)ha intenzione di chiamare equipaggi polacchi e tedeschi peri dipendenti che sciopereranno tra Belgio, Portogallo e Spagna, mercoledì e giovedì prossimi. Arlo è ilCNE che chiede alle autorità di Bruxelles di verificare la legalità dell’operazione messa in atto dal vettore low cost per contrastare la protesta indetta dalnavigante di cabina e dala terra . La compagnia irlandese non volerà infatti nelle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 luglio verso il Belgio, il Portogallo e la Spagna. Per loè previsto l’annullamento di 600 voli, più del 12% del traffico aereo totale della compagnia. Le cancellazioni – come spiegava la compagnia in una nota – interesseranno un totale di 100.000 passeggeri sulle due giornate. Ovvero “fino a 200 voli giornalieri” annullati da e per ...