Ryanair | il sindacato | ' Equipaggi polacchi e tedeschi per rimpiazzare il personale in

Ryanair riconosce FIT CISL come sindacato del personale di bordo : Ryanair ha siglato un accordo di riconoscimento con il sindacato italiano FIT CISL , che, insieme a Anpac e Anpav , rappresenterà una delegazione di negoziazione per il personale di cabina ...

Ryanair : riconosce sindacato tedesco Ver.di : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Ryanair ha siglato il suo terzo accordo di riconoscimento sindacale per il personale di bordo con Ver.di, che sarà l’organismo sindacale di rappresentanza di tutto il personale di cabina direttamente impiegato da Ryanair e operativo sui propri aeromobili in Germania. Questo accordo di riconoscimento per il personale di bordo fa seguito alle lunghe negoziazioni con Ver.di ed è relativo al mercato tedesco. ...