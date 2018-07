Ryanair | i sindacati | ' Tedeschi e polacchi per sostituire chi sciopera'

La denuncia dei sindacati in Belgio : "Ryanair vuole sostituire i dipendenti che sciopereranno il 25 e il 26 luglio" : Ryanair ha intenzione di chiamare personale di equipaggi polacchi e tedeschi per sostituire i dipendenti che sciopereranno il 25 e il 26 luglio. La serrata di lavoratori ha portato alla cancellazione, solo a Bruxelles, dell'80% dei voli. La denuncia arriva dal sindacato belga Cne, che s'interroga sulla legalità di tale operazione e in particolare sul rispetto dei tempi di volo.La sigla sindacale ha chiesto alle autorità belghe del ...