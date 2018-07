Ryanair | al via il più grande sciopero della storia

vanityfair

(Di lunedì 23 luglio 2018) Sarà il piùcompagnia aerea. Il 25 e il 26 luglio ben 600 volisaranno cancellati e i disagi riguarderanno da 50 a 100 mila passeggeri. L’85% di quelli che avevano comprato il biglietto per viaggiare in quei due giorni non potranno volare o lo faranno con ritardi. Sono stati cancellati 200 voli giornalieri in partenza o arrivo dalla Spagna, 50 per il Portogallo e 50 per il Belgio. Altri 300 verso aeroporti di altri Paesi. A Orio salteranno almeno undici voli: cinque il primo giorno (Madrid, Charleroi, Valencia, Santiago di Compostela e Oporto) e altri sei (tra cui due per Barcellona) il giorno dopo, anche se un portavoceha dichiarato alle agenzie di aspettarsi che «in Italia i voli non subiscano variazioni e tutto vada come pianificato». Il personale di cabina di Italia, Spagna, Portogallo e Belgio chiede migliori condizioni di lavoro, ...