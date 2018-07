Ruggine del pero

ATP Stoccarda – Il ritorno del Re! Federer si scrolla un po’ di Ruggine e supera Zverev al 3° set : Roger Federer ritorna in campo dopo la pausa sul rosso. Il tennista svizzero bagna l’esordio a Stoccarda con una vittoria su Mischa Zverev Dopo aver saltato l’intera stagione sul rosso per il secondo anno di fila, Roger Federer ritorna in campo a Stoccarda, per il primo appuntamento della stagione erbivora. Il tennista svizzero, attualmente numero 2 del ranking mondiale maschile, bagna l’esordio nell’ATP di Stoccarda con una vittoria. Federer ha ...