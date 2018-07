Rugby | primo giorno di ritiro per i leoni biancoverdi

La Zebre Rugby al primo test di stagione : l’esordio al Guinness PRO14 : Partita ufficialmente la stagione 2018/19 dello Zebre Rugby club test: primo di giorno di allenamento a Parma Otto settimane dividono le Zebre dall’esordio nel Guinness PRO14 che vedrà la franchigia di base a Parma partecipare al torneo celtico per la sua settima volta. L’avvicinamento alla prima gara ufficiale è cominciato oggi alla Cittadella del Rugby di Parma col raduno collettivo agli ordini dello staff tecnico bianconero. Nel centro ...

Beach Rugby – Ai Deejay Xmasters il primo campionato per sordi : Ai Deejay Xmasters il primo campionato di Beach Rugby per sordi. Per la prima volta nella storia la FSSI (Federazione Sport sordi Italia) organizzerà un campionato di Rugby sulla spiaggia a loro dedicato. Sarà l’evento di punta di un ricco programma dedicato al Beach Rugby La VII edizione dei Deejay Xmasters ospiterà il primo, storico campionato di Beach Rugby riservato ad atleti sordi. Domenica 22 luglio saranno i campioni della FSSI, ...

Rugby – O’Shea commenta il primo ko di Oita : “un punteggio che brucia” : Le sensazioni di O’Shea e Ghiraldini dopo la sconfitta dell’Italia del Rugby nel primo test match del Tour estivo “E’ un punteggio che brucia, inutile nasconderlo. Nei momenti in cui avremmo dovuto imprimere una svolta alla partita non ci siamo riusciti, loro sì. Eravamo venuti per vincere i due test-match, ora dobbiamo fare risultato a Kobe tra una settimana” ha detto il CT azzurro Conor O’Shea dopo la sconfitta di Oita nel primo ...

Rugby – Italia : scelti gli azzurri per il primo test con il Giappone : Torna Campagnaro, Steyn otto, mediana Violin-Allan: ecco le novità della formazione dell’Italia per il matchc contro il Giappone Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato alle 14.45 locali (7.45 in Italia) affronterà il Giappone al Bank Dome Stadium di Oita nel primo dei due test-match del tour estivo 2018. Il CT, alla sua ventitreesima apparizione sulla panchina azzurra, ...

Rugby - l’Italia si prepara al primo test match con il Giappone in programma il 9 giugno : Dopo la vittoria di ieri a Nagano contro Yamaha Jubilo, l’Italia si è spostata a Oita dove il 9 giugno affronteranno il Giappone nel primo test match La Nazionale Italiana Rugby saluta Sugadaira, dove gli Azzurri si sono allenati nella loro prima settimana Giapponese e dove torneranno tra poco piú di un anno, in vista del debutto nella Rugby World Cup. Dopo la vittoria di ieri a Nagano contro Yamaha Jubilo Ghiraldini e compagni hanno ...

Rugby – Mondiali U20 : la formazione azzurra per il primo match contro la Scozia : Italia U20: gli azzurrini per il primo match contro la Scozia al Mondiale Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che domani alle 18.30 affronterà i pari età della Scozia allo “Stade de la Mediterranee” di Beziers nel primo match del World Rugby U20 Championship. Partita subito importante per gli Azzurrini che, come sottolineato da Michele Lamaro, proveranno a bissare l’ottimo ...

Rugby - Siya Kolisi primo capitano nero del Sudafrica : 9 giugno in campo contro Inghilterra : Siya Kolisi diventerà il primo capitano nero del Sudafrica in occasione del test-match contro l’Inghilterra nel mese di giugno. Lo ha annunciato l’allenatore Johan Rassie Erasmus lunedì. Il 26enne terza linea, capitano della squadra di Super Rugby Stormers e 28 presenze con gli Springbooks in carriera, sostituisce l’infortunato Warren Whiteley. Kolisi è il primo giocatore nero a ricoprire questo ruolo in 127 anni di storia di una delle squadre ...