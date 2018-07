Ronaldo-mania | Juve A-Juve B si giocherà a Villar Perosa

Cristiano Ronaldo mania - spunta la Jeep “total CR7” : l’auto bianconera personalizzata dal tifoso calabrese [GALLERY] : Una Jeep firmata Cristiano Ronaldo, il campione della Juventus fa scatenare le CR7 mania: ecco l’auto personalizzata del tifoso calabrese A Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, come in tutta Italia, è esplosa la mania per Cristiano Ronaldo. Dopo che la Juventus ha messo a segno il colpo del secolo infatti tanti sono stati i tifosi bianconeri che hanno voluto un gadget di CR7. Non solo maglie dedicate alla nuova stella ...

Cristiano Ronaldo mania. La Juve ha già venduto magliette per 54 milioni : In vero affare l’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. 105 milioni spesi dalla Vecchia Signora per acquistarlo dal Real Madrid e

In Italia esplode la 'Ronaldo mania' - ma c'è chi contesta duramente il 'colpo dell'anno' : Il ciclone Cristiano Ronaldo si abbatte sull'Italia. La "Ronaldo mania" ha contagiato i tifosi della Juve, ma sono esplose anche le polemiche per quello nche è stato definito il "colpo dell'anno". "...

Cristiano Ronaldo mania : in tilt lo store della Juventus : L'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus secondo alcuni è uno degli eventi più clamorosi dal punto di vista mediatico degli ultimi anni secondo solo all'abdicazione di papa Ratzinger. Il fatto è abbastanza scontato visto che CR7 è l'uomo più influente al mondo con 74,5 milioni di follower su Twitter, 134 milioni su Instagram e 122 milioni su Facebook. Il 5 volte pallone d'oro è in grado di spostare masse così imponenti di persone ...

Juvemania : Cristiano Ronaldo e Buffon - un sogno o un incubo? : Un vero eroe, capace di scendere addirittura in Serie B da Campione del Mondo pur di continuare a difendere la porta della Vecchia Signora. Buffon è ormai un giocatore del PSG. Quel PSG che davanti ...

Laziomania : Cosa frega alla Lazio di Cristiano Ronaldo alla Juventus? : ... 'Vogliamo vedere in Italia Cristiano Ronaldo', gettando un seme di zizzania laddove è la fede dualistica in uno dei due totem, CR7 o Messi, a dividere il resto del mondo. Ora lo vedrete, sospetto ...