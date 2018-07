Romiti attacca Fca | Nemmeno un italiano tra i 4 nuovi top manager Che

huffingtonpost

(Di lunedì 23 luglio 2018) Su quattro topnominati da Fca per il dopo Marchionne non figuraun. Una decisione che non va giù all'ex a.d. di Fiat Cesare, che intervistato dal Corriere della Sera esprime tutto il suo disappunto per le scelte dell'azienda:"I quattro(Mike Manley ceo di Fca, Suzanne Heywood per Cnh, Derek Neilson ceo ad interim, e Louis Camilleri in Ferrari ndr) sono bravissimi. Ma provo amarezza nel constatare che non ci siaunai vertici. Lo trovo molto strano: i dirigenti italiani di Fca sono eccellenti. E migliori sono quelli di tradizione Fiat, marchio che invece sta scomparendo".Per, venticinque anni in azienda a fianco dell'avvocato Agnelli, la scelta di Manley, pur essendo "la migliore", segna il definitivo "allontanamento dall'Italia" del gruppo Fca:"Ed è un peccato. Ci fosse ancora l'Avvocato Agnelli, e io a lui ...