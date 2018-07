Roma | Villa Ada – Roma incontra il mondo | il calendario dal 23 al 29 luglio

Villa Ada Roma Incontra Il Mondo : il programma dei concerti dal 23 al 29 luglio : Oltre ai numerosi concerti, le rive del laghetto ospitano come ogni anno un programma culturale variegato e multidisciplinare con workshop, incontri e spettacoli. Questa settimana in programma: ...

Roma : Museo Etrusco Villa Giulia apre a esercenti quartiere Flaminio : Roma – Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia si fa promotore di una nuova iniziativa. Per sensibilizzare i cittadini all’arte e alla storia del territorio nel quale la Villa sorge e cui ha dato il proprio nome – “Valle Giulia” – il Museo apre per la prima volta le proprie porte agli esercenti del quartiere Flaminio, dando la possibilita’ di assistere in esclusiva a una visita guidata tenuta ...

POSITANO - SA - - Apre la Villa Romana : ... sulla quale tutto il mondo contemporaneo passeggia dagli anni '60 del secolo scorso. Proprio al centro della nostra città, la Villa Romana si impone oggi come testimonianza delle meraviglie del ...

Roma - 'Non portate i vostri cani al Villaggio Olimpico - alcuni animali morti per veleno'. L'allarme social : 'Attenzione! Non portate i cani al Villaggio Olimpico: hanno messo del veleno per lumache, sono dei cilindretti di color azzurro,. L'altro giorno una cagnolina é morta e un'altra è in fin di vita'. Un ...

Roma al Gay Village : Caput Mundi Summer Edition : ...//www.facebook.com/webtvstudios http://www.webtvstudios.it http://www.Romavideoeventi.it/ News, Sport, Spettacolo, Teatro, Sfilate di Moda Un'immagine illustra … Il Video ti emoziona! Link: https://...

Villa Romana di Positano - per il primo agosto apertura ufficiale. Si prepara una grande estate - pronto il Positano Teatro Festival : ... e poi alla Chiesa Nuova, ma vi aggiorneremo di eventuali dettagli e modifiche, poi ci sono anche molte altre iniziative, come mostre artisti cinema e spettacoli.

Blitz dei carabinieri a Villa Bonelli - arrestato un pusher : in casa oltre alla droga monete e anello di epoca Romana : I carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 51enne romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ...

Villa Bonelli - spacciatore in manette. In casa droga - proiettili e monete e gioielli di epoca Romana : I Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 51enne romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di munizioni e ricettazione. Ieri sera, i Carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto in via dell’Impruneta e hanno deciso di fermarlo per […] L'articolo Villa Bonelli, spacciatore in manette. In casa droga, ...

Roma - i lavori al nodo Flaminio si fermano : a Villa Borghese resta la buca gigante. Atac e Regione si rimpallano le colpe : Una buca gigantesca nel cuore di Roma, in piena Villa Borghese e alle spalle di Piazza del Popolo. Stavolta non si parla delle voragini diffuse a macchia di leopardo sull’asfalto delle vie capitoline, ma dell’ennesima opera incompiuta, quel nodo Flaminio che avrebbe dovuto servire da stazione di raccordo fra la metro A e il tratto urbano della ferrovia Roma-Viterbo e che invece ora rischia di trasformarsi in un ecomostro nel pieno ...

Roma : riapre al pubblico bunker Mussolini a Villa Torlonia : Roma – Le pareti che trasudano acqua, le luci che saltano, il buio, le sirene, i boati delle bombe. E poi il silenzio, segno che l’attacco aereo e’ finito. Il bunker di Mussolini e i due rifugi antiaerei di Villa Torlonia riaprono al pubblico dopo i lavori di sistemazione effettuati dall’associazione Roma sotterranea, aggiudicataria del bando pubblico indetto nell’agosto 2017, a seguito del quale e’ stata ...

Roma - riapre il bunker di Mussolini a Villa Torlonia. Nel rifugio effetti speciali per rivivere il terrore dei bombardamenti : riapre il bunker di Mussolini a Villa Torlonia con nuovi allestimenti e nuove esperienze sensoriali che ricostruiscono il clima di paura e terrore vissuto dagli abitanti del rifugio durante un bombardamenti. Alla inaugurazione erano presenti il sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce, il vice sindaco Luca Bergamo e Adriano Morabito, Presidente dell’associazione Roma Sotterranea. L'articolo Roma, riapre il bunker di Mussolini a ...

Archeologia : riapre villa Romana a Positano sepolta da eruzione : sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., e’ rimasta sconosciuta fino a pochi anni fa. Oggi, dopo non pochi intoppi, in particolar modo per il reperimento dei fondi per il restauro, rivedra’ la luce. E’ la villa romana di Positano, in costa amalfitana, che custodisce reperti archeologici dal valore inestimabile come un ciclo di affreschi del I secolo dopo Cristo. L’apertura al pubblico e’ prevista per il ...

Roma - da Andrea Rivera a Michela Andreozzi - maratona di performance al Gay Village : Si riaccendono le notti a 'stelle e strisce' targate Gay Village che riempiranno i ventimila metriquadri di Testaccio sin da giovedì 5 Luglio, con le vibrazioni dei djs Manuela Doriani e Lorenzo ...

Milano - Giochi invernali 2026 : nuovi palasport e triplo villaggio. Atleti di casa allo Scalo Romana : Tre villaggio olimpici, quattro fan zone, piazza Duomo per le cerimonie e le medaglie. Il sogno di Milano Olimpica prende forma.