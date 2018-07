Roma | vigili sequestrano 150 kg di alimenti in bar piazza Navona

Maltempo Roma : alberi caduti e allagamenti - circa 50 interventi dei vigili del fuoco : Un violento nubifragio ha colpito Roma questa mattina: si segnalano sottopassi allagati, alberi caduti e traffico in tilt. Chiuso il sottovia all’ingresso della metro San Paolo per un allagamento. Registrati alberi sulla carreggiata in via dei Pescatori e allagamenti in diverse strade, da via Giustiniano Imperatore alla zona Marconi. Disagi sulla Roma-Fiumicino per la caduta di un albero sul viadotto della Magliana all’altezza di via ...

Roma : cadavere di un uomo recuperato dai Vigili del Fuoco nel Tevere : Il corpo di un uomo è stato avvistato intorno alle 14 sul fiume Tevere, all’altezza del punto di affluenza con l’Aniene, nei pressi di via del Foro Italico. Per il recupero è subito giunta sul posto una squadra del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma. Il corpo dell’uomo, di cui non si conoscono le generalità, probabilmente era in acqua da alcuni giorni ed e’ stato consegnato alle autorità ...

Roma : ignorano stop vigili - bloccati e denunciati : Roma – Era stato intimato loro di fermarsi all’alt, ma due cittadini italiani di circa trent’anni, residenti nel frusinate, a bordo di un’Audi A4, hanno solo finto di accostarsi a bordo strada per essere sottoposti ai controlli, per poi sgommare ad alta velocita’ dandosi alla fuga, dopo aver tentato di investire un agente. Il fatto e’ avvenuto questa mattina nei pressi di Largo Giovanni Battista Marzi, quando ...

Roma : Controlli Polizia-Vigili - un arresto : Roma – Una migliore e sicura fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini. Questo l’obiettivo di una task force messa in campo dalle forze dell’ordine e composta da agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio, unita’ cinofile della Questura di Roma ed agenti di Roma Capitale. Nel corso della operazione, che ha interessato in particolare il centro storico della capitale, ad alcune delle numerose ...

Codacons : Buche a Roma - pronti a denunciare i vigili : Roma – Il Codacons pronto alla guerra legale contro i vigili urbani della Capitale, che hanno annunciato multe fino a 168 euro per chi segnalera’ le Buche presenti sull’asfalto cerchiandole con la vernice. “Siamo oramai alle comiche- spiega il presidente Carlo Rienzi-. La Polizia municipale, che dovrebbe difendere i cittadini dai pericoli insiti nelle Buche che infestano le strade Romane, decide di schierarsi contro gli ...

Roma - la morte di Elena Aubry senza pace - i pm sconfessano i vigili : 'Serve una nuova perizia' : Una consulenza tecnica per verificare le condizioni dell'asfalto della via Ostiense, all'altezza del Cineland, nel tratto di strada in cui lo scorso 6 maggio è deceduta Elena Aubry. Sarà incaricato ...

“Un boato fortissimo”. Roma - esplode palazzina : è choc. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco : Le fughe di gas sono estremamente pericolose e a volte mortali, come ci ricorda troppo spesso la cronaca. L’aria satura di monossido di carbonio è in grado infatti uccidere in pochi minuti, soprattutto se le persone sono colte nel sonno, inoltre la presenza di gas comporta il rischio di esplosioni e conseguenti crolli. Sono purtroppo frequenti gli episodi in cui, proprio a causa di una fuga di gas, esplodono intere palazzine, provocando ...

Incendi Roma : oltre 110 interventi dei Vigili del Fuoco : Sono stati oltre 110 gli interventi dei Vigili del Fuoco del comando di Roma, dalle otto di stamattina alle venti di stasera. Almeno 40 sono stati gli interventi per Incendi di sterpaglie soprattutto nella zona Sud-Est di Roma, Laurentina e Pontina: in particolare sulla Pontina, al km 22, i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro all’altezza di Castel Romano. L'articolo Incendi Roma: oltre 110 interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere ...

Roma : vigili del fuoco scandagliano Aniene in cerca persona scomparsa : Roma: sul posto anche i Carabinieri Roma – vigili del fuoco impegnati nel dragaggio del fiume Aniene. Tra le zone di Ponte Mammolo e Pietralata è stata segnalata da circa 20 giorni la scomparsa di una persona. L’ultima segnalazione sembra essere stata fatta proprio in questa porzione della Capitale. Sul posto oltre alla Protezione Civile anche i Carabinieri. Le ricerche coordinate dalla Prefettura sono partite in seguito ...

Roma - 'Ti do una martellata' : così il re degli ambulanti minacciava vigili e funzionari : Le accuse di corruzione ai vigili che effettuavano i controlli: 'Siete dei papponi'. E le minacce ai funzionari del Campidoglio: 'Ti do una martellata'. Diceva di essere perseguitato dai vigili urbani ...

Roma : dopo maltempo allagata sede vigili V Gruppo : Roma – Di seguito la notizia data dal Sulp di Roma attraverso Facebook. sede allagata per il V Gruppo della Polizia locale di RomaCapitale dopo il temporale di ieri pomeriggio. Disagio che avrebbe comportato anche lo stop delle attività degli agenti stessi a causa del “blocco del sistema informatico, la paralisi delle attività elettroniche”, nonché “il funzionamento dei telefoni”. “La Polizia locale- si legge ...

Roma : Si getta nel Tevere - salvato da Vigili del Fuoco : Roma – Attimi di apprensione questa mattina intorno alle 5.30. E’ accaduto quando sulla sponda destra del fiume Tevere, all’altezza di Ponte Testaccio, e’ stato avvistato un corpo che galleggiava sul fiume Tevere. I sommozzatori intervenuti hanno pero’ notato che la persona si muoveva e si sono gettati in acqua per recuperla. Si trattava di un italiano di 66 anni che si era gettato dal Ponte Palatino. L’uomo ...

Roma - nuova bufera sui vigili : pioggia di esoneri da servizi esterni : Roma, nuova bufera sui vigili: pioggia di esoneri da servizi esterni Roma, nuova bufera sui vigili: pioggia di esoneri da servizi esterni Continua a leggere L'articolo Roma, nuova bufera sui vigili: pioggia di esoneri da servizi esterni proviene da NewsGo.

Roma - stretta sui vigili inabili : ora visite dai medici militari : Il vigile urbano che si è fatto prescrivere dal dottore l'obbligo di 'poggiapiedi' in ufficio, strappando per questo un esonero dai seccanti servizi su strada, ora se la dovrà vedere col medico ...