Roma Truffa all’asl | false vendite di prodotti senza glutine

Roma - METRO C : TRUFFA DA 320 MILIONI/ Ultime notizie - corruzione : 25 indagati tra cui Alemanno e Improta : METRO C ROMA: 25 indagati per TRUFFA e corruzione. Ultime notizie: “Rubati 320 MILIONI di euro”. C’è anche l'ex sindaco di centrodestra, Gianni Alemanno(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 13:55:00 GMT)

Metro C Roma - truffa - corruzione e falso : in 25 rischiano processo - tra loro Improta - Alemanno e Incalza. “Rubati 320 milioni” : Sono in 25 a rischiare il processo per i reati che vanno dalla truffa (per 320 milioni) alla corruzione e al falso. La Procura di Roma ha chiuso le indagini relative ai lavori legati alla Metro C di Roma. Tra gli indagati anche l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, l’ex assessore alla Mobilità Antonello Aurigemma (giunta Alemanno), l’ex assessore alla Mobilità Guido Improta (giunta Marino), l’ex dirigente del ministero delle ...

Panama Papers - due arresti a Roma : un professionista e un imprenditore. «Truffa aggravata» : Fermato a Roma il faccendiere dei Panama Papers. La Guardia di Finanza ha arrestato Gian Luca Apolloni, professionista Romano considerato dagli investigatori un faccendiere di primo piano nei...

Roma : Tenta truffa ‘specchietto’ - arrestato : Roma – I Carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Frascati hanno arrestato un 26enne siciliano, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, che ha Tentato di mettere a segno la truffa dello specchietto ai danni di un malcapitato anziano. Il ragazzo, dopo aver costretto un 72enne alla guida della propria autovettura ad accostarsi sorpassandolo e tagliandogli piu’ volte la strada. Una volta fermi, il 26enne ha ...

Roma - truffavano case d'asta acquistando opere con assegni scoperti - : Tre persone, accusate di concorso in truffa aggravata, sono state denunciate dai Carabinieri. Recuperati quadri, sculture e mobili d'antiquariato per un valore di circa 400mila euro. Tra queste anche ...

Truffa : arrestato Apolloni - il commercialista di Panama Papers/ Ultime notizie Roma - di nuovo in carcere : Truffa: arrestato Apolloni, il commercialista di Panama Papers. Ultime notizie Roma, di nuovo in carcere il personaggio già fermato un paio di mesi fa dalla procura di Milano(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 09:19:00 GMT)

'Vendo per 120.000 euro capitello Romano doc'. Ma arrivano i carabinieri e scoprono la truffa : 'A.A.A. vendesi antichissimo capitello d'epoca romana'. Dopo avere tentato invano di venderlo alle più note case d'asta italiane, ha provato a piazzarlo online su 'Subito.it', ma anziché attirare ...

Roma : Si finge finanziere e truffa un bar : Roma – Un 58enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato. L’uomo ha prosposto al titolare di un bar di diventare “cliente top” della Guardia di Finanza. Si e’ presentato come finanziere ed ha prospettato alla vittima designata i vantaggi che avrebbe ricevuto, nel caso di problemi fiscali, versando, a titolo di “fondo assistenza”, un contributo tra i 100 ed i 200 euro a favore della forza di Polizia che ...

Roma : Truffavano farmacie - 2 denunciati : Roma – Due cittadini Romani, di 37 e 48 anni, sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri della Stazione Roma Bravetta. Si tratta di person senza occupazione e con precedenti. L’accusa è di truffa continuata in concorso. I due malviventi avevano messo in atto un astuto piano per truffare tre farmacie del quartiere Bravetta. Si presentavano ai titolari e ai dipendenti. Riferivano che nel corso della notte precedente avevano ...

Roma - banda di truffatori sgominata dai carabinieri nell'operazione "Prova a prendermi" : Si facevano passare per alti funzionari vaticani. Hanno messo a segno colpi per milioni di euro. Operavano in tutta Europa. 7 arrestati in flagranza, 22 denunciati e 26 indagati.