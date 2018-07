Roma | tensione in via Cristoforo Colombo | autodemolitori bloccano traffico

romadailynews

(Di lunedì 23 luglio 2018)– Caos deglialle 16.30 circa su vianei pressi di Piazza dei Navigatori e della sede della Regione Lazio. Uno dei circa 40 manifestanti da giorni in protesta contro il mancato rinnovo delle licenze da parte del Comune e' salito su un'impalcatura pubblicitaria alta circa 15 metri minacciando di gettarsi nel vuoto. Altre cinque persone si sono invece sdraiate sull'asfalto, bloccando la circolazione sulla via. Sul posto la Polizia di Stato, la Polizia diCapitale e i Vigili del Fuoco. Gli 'sfascia-carrozze' sono da giorni in protesta davanti alla Regione perche' chiedono un intervento non avendo il Comune rinnovato le licenze per proseguire l'attivita'.