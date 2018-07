Roma | Rissa con coltelli tra albanesi | un arresto

romadailynews

(Di lunedì 23 luglio 2018)- Tentato omicidio ieri sera intorno alle 22.30 a Fianono. Erano le 22 circa quando un albanese di 45 anni e’ rimasto vittima in via Tevere di una violenta lite a colpi di coltello che si e’ consumata in strada con un suo connazionale. Alla base della discussione che ha innescato l’accoltellamento solo futili motivi. L’aggressore gia’ noto alle forze dell’ordine per altri episodi di violenza, dopo aver accoltellato l’uomo si e’ dato alla fuga. Il ferito invece ha chiamato i Carabinieri della stazione di Fianono che poco dopo hanno rintracciato l’aggressore e lo hanno arrestato per tentato omicidio e porto abusivo di arma. I militari hanno scoperto che l’albanese in fuga era gia’ sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di Fianono. L’uomo e’ stato portato nel ...