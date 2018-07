Roma | Respinti perchè senza documenti | aggrediscono portiere albergo

romadailynews

(Di lunedì 23 luglio 2018)– La vicenda ha visto quali protagonisti una coppia di origini peruviane. I due, in piena notte, si sono presentati in un hotel nella zona della Stazione Termini ed hanno chiesto di potervi alloggiare. Al diniego del, dovuto alla mancanza del documento d’identita’ della ragazza, si e’ scatenata la violenza. Il giovane ha iniziato a colpirlo con pugni e calci accanendosi con particolare violenza, utilizzando anche una stampella utilizzata dalper deambulare, fin quando questi non e’ rimasto a terra esanime. A quel punto la ragazza, incitata dal complice, si e’ diretta verso il bancone situato nella hall, impossessandosi del danaro ivi custodito. Dopo cio’ sono fuggiti. Il, con una vasta ferita sulla nuca, ha chiamato i soccorsi ed ha raccontato sommariamente, agli agenti del Commissariato Viminale, ...