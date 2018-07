Roma | Rapinavano coetanei a Corso Francia | fermata baby gang

romadailynews

(Di lunedì 23 luglio 2018)– “Dammi i soldi che hai altrimenti ti do una pigna in bocca”: questa la minaccia piu’ usata dal gruppetto dirapinatori che imperversava nei ritrovi degli adolescenti diNord, godendo di un muro di omerta’ creato dalla vergogna. Muro che, grazie ai genitori, e’ stato rotto da 3 giovani vittime, derubate in pieno giorno in una piazzetta a balcone su. Gli stessi malviventi, dopo una mezz’oretta, hanno compiuto lo stesso crimine nei confronti di altri 2 ragazzi in piazza Mancini. Gli investigatori del commissariato Ponte Milvio hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un supermercato in cui, prima di compiere il reato, erano entrati i rapinatori. Gli stessi poliziotti hanno riconosciuto uno di loro perche’, solo pochi giorni prima, era stato fermato con 2 bici a noleggio di cui si era ...