Roma - problemi per Malcom - c'è Barcellona : ANSA, - Roma, 23 LUG - Sembrava fatta e invece si complica l'arrivo a Roma del brasiliano Malcom. Da quanto emerge da fonti del club giallorosso il Barcellona si è inserito nella trattativa con il ...

Virginia Raggi - referendum per rimuovere sampietrini/ Roma - Marsilio : "problemi sono altri" : Virginia Raggi arruola il guru di Beppe Grillo: il sindaco di Roma ha chiamato nella Capitale Lorenzo Foti, il supervisore del comico genovese, contratto da 88 mila euro(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:52:00 GMT)

Roma – Tra mercato e futuro - a tutto Monchi : “Mertens non ci interessa. Florenzi? Problemi sul rinnovo” : Il direttore sportivo della Roma ha presentato oggi Coric e Bianda, rispondendo anche alle domande su altri obiettivi giallorossi “Mertens è un obiettivo della Roma? No“. E’ netta la risposta del ds della Roma, Monchi, sul paventato interesse dei giallorossi per l’attaccante belga del Napoli. “Ziyech interessa? Non posso dire no al 100%, è un giocatore che seguo da tempo, ma nel suo ruolo al momento abbiamo ...

De Gregori - sorpresa all'Auditorium : brano sui problemi di Roma a inizio concerto : 'Dice l'aria c'è più bona che a Milano/ Specialmente pè chi campa solo d'aria./ Specialmente pè chi torna a casa a sera/ E nell'aria ce pò solo bestemmià./ Le matine de gennaio ce stà 'n sole/ Tanto ...

NEGRAMARO - CONCERTO Roma/ Stadio Olimpico : scaletta - biglietti e orari. Nuovi problemi tecnici in arrivo? : NEGRAMARO, CONCERTO allo Stadio Olimpico di ROMA oggi, sabato 30 giugno: scaletta, orari e biglietti ancora disponibili. Nuovi problemi audio per la band salentina?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 06:42:00 GMT)

Calciomercato Roma - Monchi fa il punto : problemi per Florenzi - le ultime su Manolas e Alisson : “Su Florenzi non è facile”, Monchi fa aumentare le perplessità attorno alla permanenza del terzino in quel di Roma: rinnovo complicato “Aspettiamo che finisca il Mondiale ma fino ad oggi non è arrivata nessuna offerta per Alisson. Il mio lavoro è pensare ad oggi, e al mio telefono non sono arrivato offerte. Devo lavorare con la realtà”. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, fa il punto della situazione sul mercato ...

Stadio Roma - Bonafede : “Nessun ripensamento su intercettazioni - provvedimento crea grossi problemi alle procure” : Nessun ripensamento sullo stop e sulle modifiche annunciate al decreto intercettazioni. A rivendicarlo, a margine della relazione del Garante dei detenuti, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Il provvedimento sulle intercettazioni ha trovato lo sfavore di avvocati, magistrati e di tutti gli addetti ai lavori. Da un punto di vista sostanziale indebolisce la lotta a quei fenomeni che le intercettazioni tendono a combattere e sta ...

Roma : forti piogge zona Roma Nord. Problemi a scorrimento traffico : Maltempo su Roma Roma – forti piogge si sono abbattute in questi minuti sulla parte nord della Capitale. L’acqua ha causato rallentamenti e disagi allo scorrimento del traffico. Allagamenti si registrano nelle zone di Flaminia, Cassia, Nomentana e Salaria. L'articolo Roma: forti piogge zona Roma Nord. Problemi a scorrimento traffico proviene da RomaDailyNews.

Stadio Roma - chi è Luca Lanzalone : il consulente del M5s che risolveva problemi adesso è finito ai domiciliari : Luca Parnasi nelle intercettazioni lo ha soprannominato “Mr Wolf”, come il personaggio di Pulp Fiction. Quello interpretato da Harvey Keitel, che arrivava sulla scena di una carneficina e diceva senza scomporsi: “Sono Wolf, risolvo problemi”. Mai soprannome fu più azzeccato per Luca Lanzalone, l’avvocato ‘problem solver’ classe 1969 caro a Davide Casaleggio, in grado nel giro di un paio d’anni di rimettere sul binario giusto le problematiche ...

Roma : scontro su via Cristoforo Colombo. Problemi di viabilità : Roma: auto contro 3 motoveicoli Roma – Incidente questa mattina su via Cristoforo Colombo. In direzione Roma, al chilometro 16,500 diversi disagi alla circolazione del traffico. Il tutto dovuto allo scontro che ha visto coinvolti diversi veicoli. Al vaglio la dinamica dell’accaduto che ha portato un’auto a scontrarsi con tre motoveicoli. Medicato in codice verde l’autista di una moto BMW. Sul posto è intervenuta la ...