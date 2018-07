Roma | piano caldo del Campidoglio | attività e informazioni nei municipi

Thegiornalisti fanno sold out a Roma - Milano e Bari dove raddoppiano una data : PRIMAPRESS, - Roma - Un sold out che ha polverizzato i biglietti delle date nei due più importanti palazzetti italiani di Roma, Milano e Bari i Thegiornalisti si esibiranno ancora a Bari mercoledì 31 ...

Roma. Proseguono a pieno ritmo attività e servizi Piano Caldo 2018 : Procedono a pieno ritmo, su tutto il territorio capitolino, le attività e i servizi a favore della popolazione anziana previste

Roma : FS - parcheggio multipiano Termini entro marzo 2020 : Roma – “Il parcheggio multipiano sopra i binari di Termini, da 1.300 posti auto, sara’ pronto entro il primo trimestre 2020. Ci saranno collegamenti diretti con le banchine e forse in futuro con la galleria commerciale. Il costo e’ di circa 85 milioni di euro”. Cosi’ l’amministratore delegato di Grandi stazioni rail, Silvio Gizzi, in occasione dell’inaugurazione della seconda ala della ...

Roma : piano trasporti per eventi fine settimana : Roma – A Roma domani, al Circo Massimo, dalle 21,30, e’ in programma il concerto di Roger Waters. Gia’ chiuse al traffico via dei Cerchi, tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro, e via dell’Ara Massima di Ercole, fra via del Circo Massimo e via dei Cerchi, in direzione di via dei Cerchi. Da domani alle 5 di domenica saranno vietate alla circolazione anche via del Circo Massimo, da viale Aventino a via Ara Massima ...

Un summit a Roma con gli Usa. Il piano di Conte sulla Libia per arginare l’influenza di Macron : Una conferenza sulla stabilizzazione politica della Libia da tenere nel prossimo autunno in Italia. Come quella di Parigi, ma più di quella di Parigi. L’annuncio è arrivato ieri da Giuseppe Conte al termine del vertice Nato di Bruxelles e l’obiettivo è certamente ambizioso: riunire attorno al tavolo una serie di attori dal peso specifico superiore ...

'Giulio Onesti' - nuovo piano di sviluppo con Palazzetto intitolato a Roma '60. Investimenti per 10 milioni : ... che ha contribuito anche alla preparazione di azzurri che sono saliti su 43 podi europei e dii altri 17 vincitori di medaglie ai Campionati del Mondo . Questo progetto sportivo sta pagando. L'altra ...

Rifiuti Roma - il piano del Campidoglio : “fabbrica di materiali” per raddoppiare la quota di raccolta differenziata : Fabbriche di materiali al posto degli impianti tmb di Salario e Rocca Cencia. Roma è a un bivio, la città è ancora una volta sull’orlo di un’emergenza Rifiuti derivante (anche) dagli ultimatum che il sistema nazionale di smaltimento sta lanciando alla Capitale, da cinque anni ormai non autosufficiente. Fra gare Ama che vanno continuamente deserte, scioperi proclamati dai sindacati e pressioni sempre più forti in arrivo dalla Regione Lazio per ...

Roma - tutto su Berardi : è il pupillo di Di Francesco. Pronto il piano Monchi… : tutto SU Berardi- Continua il mercato d’ autentica protagonista della Roma. Dopo il doppio affare offensivo Pastore-Kluivert, i giallorossi sarebbero pronti a chiudere anche per Domenico Berardi. L’esterno del Sassuolo, pupillo di Di Francesco, resta un chiaro obiettivo del mercato capitolino. Un esterno offensivo capace di saltare l’uomo e creare superiorità offensiva. Esterno capace di […] L'articolo Roma, tutto su ...

Romano Prodi : “Africa - un piano Europa-Cina per regolare i flussi migratori” : Professor Prodi, mentre l’Europa rischia di disintegrarsi litigando sui migranti, la Cina sta colonizzando l’Africa?...

Roma Capitale - pronto il piano antideclino per rilanciare la Città Eterna : Londra vuole diventare la Città più grande del mondo. Berlino si vuol trasformare in un 'hub dell'innovazione...

VIRGINIA RAGGI - “VIA I SANPIETRINI”/ Referendum Roma - scatta il piano ‘pedonalizzazione’ del Centro : VIRGINIA RAGGI arruola il guru di Beppe Grillo: il sindaco di Roma ha chiamato nella Capitale Lorenzo Foti, il supervisore del comico genovese. Lancia Referendum su rimozione sanpietrini(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:27:00 GMT)

La grinta di Emma Marrone a Roma in Mi parli piano prima del ritorno in radio con Rovazzi (video) : Emma Marrone a Roma sfodera tutta la sua energia per l'esecuzione di Mi parli piano, brano con il quale è tornata sul palco di tutti i maggiori palasport italiani per il tour che ha voluto dedicare a Essere qui. Piazza del Popolo ha cantato insieme a lei, segno di quanto sia seguita soprattutto tra i giovanissimi. Dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, che vinto ormai 8 anni fa, Emma è un'artista formata con una solida carriera ...

Roma - 'Via i sampietrini dal Centro'. Ma i tecnici frenano : 'Serve un piano vero' : La discussione sulla possibile rimozione dei sampietrini da alcune strade Romane, proposta dal Campidoglio e anticipata ieri dal Messaggero, si può fare. Ma solo davanti a progetti concreti e ...

ASL Roma 1 : piano straordinario di assunzioni : “La notizia di una esternalizzazione di servizi di assistenza infermieristica e ostetrica e del personale socio-sanitario di supporto (OSS) della ASL Roma 1, in controtendenza con i provvedimenti di rilancio delle assunzioni in Sanità, è fuorviante. La ASL Roma 1 sta realizzando un piano straordinario di assunzioni, che nel solo 2018 prevede oltre 400 nuovi operatori, proprio in attuazione della nuova fase di stabilizzazioni e sblocco del ...