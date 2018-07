Roma | Olsen nuovo portiere | Monchi accelera | si chiude a 12 milioni

Olsen alla Roma/ Ultime notizie - fatta per il portiere svedese : al Copenhagen 11 - 5 milioni : La Roma ha chiuso la trattativa per il portiere: sarà Robin Olsen, svedese che arriva dal Copenhagen ed è stato titolare ai Mondiali 2018. alla squadra danese andranno 11,5 milioni di euro(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:04:00 GMT)

Roma - eccoti Olsen : visite mediche e firma : Robin Olsen sarà il nuovo portiere della Roma, il calciatore andrà a prendere il posto del brasiliano Alisson La Roma ha scelto il sostituto di Alisson. Il nuovo portiere giallorosso, a meno di colpi di scena, sarà Robin Olsen. Secondo la stampa svedese il portiere è atteso nelle prossime ore nella capitale insieme all’agente per visite mediche e firma. Il ds giallorosso Monchi, secondo, “Aftonbladet”, avrebbero raggiunto ...

Roma - è fatta per Olsen : Leggi il resto dell'articolo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Il tabellone mercato Roma in volo con Eugenio

Calciomercato Roma - ecco il sostituto di Alisson : accordo raggiunto per Olsen : 1/14 Lapresse ...

Olsen alla Roma / Ultime notizie : il portiere della Svezia sarà l'erede di Alisson in giallorosso : Olsen alla Roma, Ultime notizie: il portiere della Svezia sarà l'erede di Alisson Becker già ceduto per una cifra record al Liverpool. Ufficialità nelle prossime ore con accordo raggiunto.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 23:17:00 GMT)

Roma - Olsen sempre più vicino : si può chiudere ad inizio settimana : La carriera di Olsen Robin Olsen, classe 1990, è salito agli onori della cronaca grazie all'ottimo Mondiale disputato con la Svezia, che è giunta fino ai quarti di finale per poi essere eliminata ...

Roma - Gerson in prestito alla Fiorentina. Monchi insiste per Olsen - Malcom dà la priorità al club giallorosso : La Roma riuncia al terzo brasiliano. Dopo Bruno Peres e Alisson, anchei Gerson lascia il club giallorosso e passa ufficialmente in prestito alla Fiorentina. La società di Pallotta, con una nota, ha ...

Calciomercato Roma - Monchi : “Olsen è una possibilità” : “Olsen è una possibilità ma non è l’unica. Stiamo lavorando con serenità ma senza fretta. E’ meglio trovare le condizioni economiche migliori per la società che fare qualcosa sotto la pressione dell’uscita di Alisson”. Lo ha detto il direttore sportivo della Roma, Monchi, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Justin Kluivert, parlando del possibile arrivo del portiere svedese Robin ...

Roma - il futuro in tre mosse : Olsen - Malcom e N'Zonzi : Alisson, secondo il copione scritto da un paio di mesi, non c'è più. Nella cassaforte di Trigoria, però, entrano 70 milioni , abbondanti, . Non resteranno lì. Saranno reinvestiti per dare un senso ...

Mercato Roma vicina a Olsen e Malcom - Sarri vuole Reina : Roma - L'approdo di Alisson al Liverpool sta per dare il via a un importante valzer di portieri. La Roma ha scelto Robin Olsen per sostituire il brasiliano. Al di là delle dichiarazioni ufficiali del ...

MONCHI SU ALISSON "OFFERTA IRRINUNCIABILE"/ Ultime notizie - l'agente di Olsen è a Roma : ALISSON al Liverpool, Ultime notizie: i Reds sono in vantaggio ma Sarri chiama il numero 1 della Roma. Il Chelsea potrebbe puntare su un ingaggio più alto per convincerlo.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:38:00 GMT)

Roma : ora Olsen o Areola? E Monchi ha anche la 3ª opzione : Stiamo parlando rispettivamente di: uno dei tre portieri della Francia campione del mondo, 25 anni,, il titolare della Svezia, 28 anni, e la riserva di Ter Stegen nel Barca, 29 anni,. Massimo ...

Mercato : la Roma cerca Olsen e Cillessen per la porta. Napoli sogna Benzema e Di Maria : Tanti ottimi giocatori non hanno mai avuto la possibilità di essere campioni del mondo. Il futuro di Pogba in nazionale può essere solo luminoso e spero che capisca perché è stato così bravo'. ...