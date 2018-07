Roma | non si placano le polemiche per lo scontrino omofobo

LAURA PAUSINI - CONCERTO CIRCO MASSIMO Roma/ Video : “So solo cantare - non saprei che altro fare" : LAURA PAUSINI, CONCERTO al CIRCO MASSIMO di ROMA. Scaletta, orari e biglietti. Aprono lo show Virginio, Edwyn Roberts e Daniel Vuletic. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 21:05:00 GMT)

Open Arms non denuncia l'Italia - ma accusa Roma per i mancati soccorsi in mare : La ong spagnola chiarisce che restano le critiche alla linea politica del nostro governo contro le navi umanitarie. Nuove accuse e tensione con Tripoli -

Pallavolo arcobaleno - la Roman Volley contro i pregiudizi nello sport : “Se sei forte - sei forte. Non importa se etero o gay” : “Non ci vogliamo auto-ghettizzare anzi vogliamo venire fuori e far capire che in campo non c’è differenza, se sei forte sei forte, sia che tu sia gay o eterosessuale”. Così dice Giovanni Vidili presidente della RoMan Volley prima società di Pallavolo gay di Roma che con 4 squadre amatoriali e 2 agonistiche, in terza e prima divisione, coinvolge 120 atleti prevalentemente gay ma aperta a tutti. “Fino a due anni fa avevamo anche la serie D ma era ...

'Roma è la città più bella del mondo ma non ha più nulla da offrire. echov mi ha fatto diventare migliore' : Il cinema e il teatro, la necessità di aiutare i giovani e l'amore per la moglie: al Festival del Cinema di Tavolara con l'attore romano protagonista del corto "Battiti"

Vinicio Marchioni : "Roma è la città più bella del mondo ma non ha più nulla da offrire. Cechov mi ha fatto diventare migliore" : Prima di rispondere, Vinicio Marchioni – attore tra i più amati del cinema italiano – fissa sempre l'interlocutore, è come se lo studiasse. Pensa, resta in silenzio per una manciata di secondi e quando inizia a parlare - con una voce da "20 sigarette", che è poi anche il titolo di uno dei film che lo ha lanciato, la vicenda autobiografica dello scrittore/regista Aureliano Amadei coinvolto nell'attentato di ...

Scontrino omofobo a Roma : "Doveva essere la nostra serata per uscire dall'anonimato. È stato un incubo" : "Doveva essere la "nostra serata", finalmente, ci erano decisi ad uscire allo scoperto e ad affrontare il mondo. Adesso non so cosa faremo. di certo una cena tranquilla si è trasformata in un incubo". In un'intervista a La Stampa uno dei due giovani vittime di omofobia in un ristorante di Roma, racconta l'accaduto."Io e il mio fidanzato siamo andati a cena alla Locanda Rigatoni a due passi da san Giovanni. L'idea era stata mia, ...

Acqua. Raggi : no emergenza in estate - Roma non resterà a secco : “Sono incoRaggianti gli ultimi dati forniti dal Parco Regionale di Bracciano che fanno scongiurare qualunque ipotesi di emergenza acqua in piena estate”. Lo scrive su facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. “I numeri ci dicono che la velocita’ di abbassamento del periodo estivo del Lago di Bracciano si e’ dimezzata- aggiunge- e il livello attuale e’ di 7cm piu’ alto di quello registrato nello stesso ...

Scontrino omofobo in un ristorante di Roma : "La proprietaria non ci ha neanche chiesto scusa" : Hanno chiesto il conto, dopo una cena in un ristorante di Roma, e sullo Scontrino hanno trovato la scritta "frocio". A denunciare l'episodio di omofobia, al sito LGBT Bitchyf e alla Gay Help Line è stato S., un ragazzo di 21 anni che insieme al suo fidanzato era andato a cena, giovedì scorso, alla locanda Rigatoni di via Domenico Fontana, vicino a piazza San Giovanni.I due hanno ordinato dei primi, chiedendo di sostituire il ...

Ue - passo indietro di Roma. Non fermeremo le navi della missione “Sophia” : E alla fine, dopo le minacce, arriva il passo indietro. L’Italia non bloccherà le navi dell’operazione Sophia. Lo strappo, ventilato nei giorni scorsi, avrebbe portato alla fine della missione, come prospettato dagli altri Stati membri. Un ruolo decisivo nel passo indietro del governo lo avrebbe giocato anche il pressing del Quirinale, consapevole ...

MALCOM ALLA Roma? / Ultime notizie : più vicino ai giallorossi - il Bordeaux non lo convoca per l'amichevole : Malcolm ALLA ROMA? Ultime notizie: i giallorossi provano a superare la pesante concorrenza dell'Everton che sembrava a un passo dall'affare. Ora l'Inter sembra davvero fuori dai giochi.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 23:27:00 GMT)

RAGNO VIOLINO - PSICOSI A Roma/ Soave rassicura : "Morso non mortale per individui sani" : RAGNO VIOLINO, scoppia la PSICOSI a ROMA. Piccolo insetto dal morso velenoso: boom di segnalazioni soprattutto nei quartieri a sud della capitale, gravi gli effetti(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 22:17:00 GMT)

Amichevoli : alla Roma non basta Schick - pari con l'Avellino : I giallorossi pareggiano 1-1 il test dello Stirpe: quarto gol in due partite dell'attaccante ceco in questo precampionato, poi Paghera al 92'

L'Avellino ferma la Roma a Frosinone : Schick non basta - pari nel recupero di Paghera : LA CRONACA Primo tempo 5' Laverone calcia dalla distanza, Mirante blocca: Di Francesco urla dalla panchina, chiedendo più concentrazione. 10' Ancora Mirante, in uscita bassa, a fermare l'iniziativa ...

Roma-Avellino : Cristante e Kluivert titolari - Pastore in panchina. La Diretta da Frosinone alle ore 19 : LA CRONACA LE FORMAZIONI ROMA, 4-3-3, : Mirante; Karsdorp, Manolas, Marcano, Santon; Cristante, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Kluivert. A disposizione: Fuzato, Greco, Cardinali, Bianda, ...