Roma-Malcom | verso chiusura trattativa

Calciomercato Roma - l'Everton molla Malcom : preso Richarlison dal Watford : Una buona notizia per la Roma: l'Everton è pronto a ufficializzare l'acquisto di Richarlison, 21enne talento del Watford, che sta in queste ore effettuando le visite mediche con i Toffees. L'acquisto ...

Roma - due nodi da sciogliere per Malcom : Roma al traguardo per Malcom , ma ci sono ancora due nodi da risolvere come evidenziato da La Gazzetta dello Sport : il primo è relativo alla ricca percentuale sulla rivendita che vorrebbe il Bordeaux ; il secondo riguarda i bonus da aggiungere ai 35 milioni di euro di parte fissa, i giallorossi vorrebbero ...

Roma negli Usa con Totti. Attesa Malcom - Di Francesco si gode Schick : Francesco Totti, 41 anni. LaPresse Destinazione San Diego. La Roma è partita questa mattina per gli Stati Uniti dove giocherà tre partite della International Champions Cup e proseguirà la preparazione ...

Mercato Roma : Malcom ad un passo - i numeri e le caratteristiche tecniche del calciatore : Con l'arrivo dei milioni "freschi" per la partenza di Alisson Becker, la Roma sembra ancora non volersi fermare in un Mercato che ha regalato ai tifosi capitolini già ben dieci colpi. L'undicesimo colpo del ds Ramón Rodríguez Verdejo "Monchi" sembrerebbe ormai in dirittura d'arrivo: si tratta dell'ala destra brasiliana Malcom Filipe Silva de Oliveira, che dalle ultime notizie di calcioMercato pare ormai destinato a vestire la maglia ...

Roma - Malcom è pronto per Di Francesco : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Ecco chi è Malcom Niente Usa per Defrel

Roma - Malcom : la trattativa potrebbe chiudersi a breve (RUMORS) : Malcom del Bordeaux è vicinissimo a vestire la maglia della Roma. La società capitolina, dopo aver ceduto Alisson al Liverpool, ha reinvestito subito quei soldi sul mercato fiondandosi sull'esterno brasiliano: secondo quanto rivela SportMediaset la Roma ha presentato un'offerta da 35 milioni di euro più bonus, arrivando così fino a una cifra che si avvicina ai 38 milioni di euro complessivi. Il giocatore dovrebbe firmare un contratto da circa ...

Roma - porte girevoli : niente Usa per Defrel - si aspetta Malcom : Roma - niente torunée statunitense per Gregoire Defrel , inizialmente inserito nella lista dei convocati di Di Francesco per le sfide della International Champions Cup contro Tottenham , Barcellona e ...

Roma - Di Francesco aspetta Malcom : ore decisive. E Defrel va alla Samp : Da una parte il direttore sportivo Monchi, che continua a lavorare per consegnare entro l'inizio della prossima settimana Malcom a Di Francesco; dall'altra il tecnico che si prepara per la tournée ...

Roma - Di Francesco aspetta Malcom : ore decisive. Per la tournée negli Usa convocato Defrel : Da una parte il direttore sportivo Monchi, che continua a lavorare per consegnare entro l'inizio della prossima settimana Malcom a Di Francesco; dall'altra il tecnico che si prepara per la tournée ...

Roma e Bordeaux al lavoro per trovare l'accordo per Malcom. Entourage ottimista : martedì le visite : Tutto lascia presagire che alla fine l'accordo arriverà: secondo quanto riporta Andersinho Marques, giornalista brasiliano di Premium Sport , martedì Malcom sosterrà le visite mediche con la Roma . ...

Roma - è fatta per Malcom : trattativa ai dettagli - tutte le cifre dell’affare : Malcom pronto ad approdare a Roma per una nuova esperienza dopo essersi messo in luce con la maglia del Bordeaux Roma davvero ad un passo da Malcom. Il calciatore del Bordeaux si appresta a firmare un nuovo contratto col club giallorosso. Dopo un lungo corteggiamento, Monchi è riuscito a piazzare il colpo, acquistando uno dei giovani più promettenti della Ligue1. Malcom arriverà alla Roma per 35 milioni più alcuni bonus che si dovrebbero ...

Roma - colpo Malcom : affare da 35 milioni - bruciata la concorrenza dell’Everton : colpo Malcom- Roma sulle ali dell’entusiasmo. Dopo aver ceduto Alisson al Liverpool per 75 milioni di euro, i capitolini hanno subito messo a segno l’11° colpo di mercato. E’ fatta per Malcom. L’esterno offensivo arriverà dal Bordeaux per 35 milioni di euro. Un rinforzo di grande spessore e qualità per Di Francesco. bruciata totalmente la […] L'articolo Roma, colpo Malcom: affare da 35 milioni, bruciata la ...

Malcom alla Roma/ Ultime notizie - c'è l'accordo : il brasiliano pronto a vestire il giallorosso : Malcom alla Roma, calciomercato news: Ultime notizie sull'esterno offensivo brasiliano, ormai in procinto di lasciare il Bordeaux e iniziare la nuova avventura con la maglia giallorossa(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 11:36:00 GMT)

Malcom alla Roma : ora il portiere sognando N'Zonzi : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , è stato nuovamente offerto il milanista Donnarumma , ma la trattativa per Olsen è bene indirizzata, pur non perdendo d'occhio le piste alternative Areola , ...