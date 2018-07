Roma | in via di completamento i lavori per la realizzazione della spiaggia sul Tevere

Rabona - Il colpo a sorpresa. Andrea Vianello su Rai 3 racconta il calcio come un Romanzo : «Provare a raccontare il calcio in modo originale, anche come grande romanzo della nostra vita». È l'obiettivo di 'Rabona. Il colpo a sorpresa', il programma in onda in autunno il venerdì in seconda serata su Rai3, con il quale torna davanti le telecamere, dopo qualche anno dietro le quinte, Andrea Vianello. «come dice il titolo ci saranno dei colpi a sorpresa e qualche sorpresa la teniamo ancora per noi - dice il ...

Giuseppe Conte e la compagna Olivia : incontri "segreti" nella notte Romana : Una cena insieme nella notte romana, poi il rientro a Palazzo Chigi separati, probabilmente con l'intenzione di non dare troppo nell'occhio. E' una storia vissuta con profonda riservatezza quella del...

Roma - via alla tournée statunitense con Totti ma senza Defrel : Roma - È scattata poco prima delle ore 11 l'avventura a stelle e strisce della Roma che questa mattina - terminata la prima fase di ritiro a Trigoria , condita dall'amichevole vibta 9-0 contro il ...

Vatileaks 2 - il gip di Roma archivia l'indagine : Cadute le accuse anche per Francesca Immacolata Chaouqui e Paolo Berlusconi. Il reato ipotizzato era concussione per induzione

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Cervia. Profumo di World Tour nella prima giornata sulla sabbia Romagnola : Abbiati e Andreatta in campo maschile, Traballi e Puccinelli in quello femminile rendono “internazionale” la prima giornata della quarta tappa del Campionato Italiano di Beach volley sulla sabbia storica del Bagno Fantini a Cervia. Le due coppie più attese di giornata raggiungono le semifinali senza sconfitte: Abbiati/Andreatta, terzi in Oman e noni a Gstaad una settimana fa, dominano i tre match del tabellone vincenti e volano il ...

Morto Matteo Barbieri - trovato il corpo del ragazzo Romano lungo la via Braccianese : era scomparso da 9 giorni : Matteo Barbieri, il ventenne romano che era scomparso da qualche giorno, è Morto. Secondo quanto risulta a Leggo il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato tra il quarto e il...

Morto Matteo Barbieri - trovato il corpo del ragazzo Romano lungo la via Braccianese : erano scomparso da 9 giorni : Matteo Barbieri, il ventenne romano che era scomparso da qualche giorno, è Morto. Secondo quanto risulta a Leggo il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato tra il quarto e il...

Morto Matteo Barbieri - trovato il corpo del ragazzo Romano lungo la via braccianese : Matteo Barbieri, il ventenne romano che era scomparso da qualche giorno, è Morto. Secondo quanto risulta a Leggo il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato tra il quarto e il...

Matteo Barbieri è morto - trovato il corpo del ventenne Romano lungo la via braccianese : Matteo Barbieri, il ventenne romano che era scomparso da qualche giorno, è morto. Secondo quanto risulta a Leggo il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato tra il quarto e il...

Raggi in Romania : per campi Rom effettivamente possibile terza via : Roma, 20 lug., askanews, - 'Siamo venuti qui a Craiova, in Romania, per verificare l'attuazione del nostro piano di superamento dei campi rom e vedere le condizioni in cui stanno vivendo le famiglie ...

Roma - MONCHI/ “Alisson offerta fuori mercato - saremo più forti. Andrò via se non vinceremo” : ROMA, parla il direttore sportivo MONCHI in conferenza stampa: “Alisson offerta fuori mercato, saremo più forti, Malcom e Olsen possibili”. Importanti dichiarazioni del ds(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 21:47:00 GMT)

La terza via di Virginia. La Raggi sfida Salvini : venerdì sarà in Romania per supervisionare il rientro in patria di alcune famiglie rom con l'aiuto del Campidoglio : La terza via di Virginia Raggi sui campi rom è partita lo scorso maggio con una delibera ad hoc della giunta capitolina. E domani prenderà il volo. Letteralmente. Perché la prima cittadina si imbarcherà su un aereo destinazione Craiova, Romania. A trovare due dei nuclei familiari che hanno accettato il reinserimento nel paese d'origine dopo lo sgombero del Campig river, uno degli insediamenti presenti sul territorio ...

Roma : via libera a prolungamento orari metropolitana : Roma – L’Assemblea capitolina ha approvato con 24 voti favorevoli (M5S) e 2 astenuti (Fdi) la mozione 126/2018 a firma del presidente della commissione Mobilita’ del Campidoglio, Enrico Stefano (M5S) che impegna la sindaca Virginia Raggi e la Giunta affinche’ verifichino, con l’azienda Atac Spa e le rappresentanze dei lavoratori, la possibilita’ di un prolungamento dell’orario di esercizio delle linee A, ...

Roma : ramo su auto in via Tiburtina - ferito automobilista : Roma – Continuano a piovere rami. Questa volta sulla via Tiburtina, all’altezza di Piazzale delle Crociate, intorno alle 13 un’auto di passaggio e’ stata colpita da un ramo che si e’ staccato da uno dei pini che si trovano sul lato strada. Alla guida un uomo di 55 anni che e’ rimasto lievemente ferito ed e’ stato soccorso in codice verde al Policlinico Umberto I. Sul posto sono intervenute le pattuglie ...