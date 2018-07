Roma | Hyundai diventa Global Automotive Partner FOTO

calcioweb.eu

(Di lunedì 23 luglio 2018) ASMotors annunciano una nuovaship pluriennale. L’azienda sudcoreanadel Club e sarà il primo marchio a comparire sul retro delle maglie dei giallorossi in occasione di tutte le competizioni nazionali fino al 2021. È la prima volta chestabilisce unaship nel mercato calcistico italiano. Il brand lavorerà a stretto contatto con l’ASper creare una serie di iniziative innovative e di esclusivi benefit per i sostenitori del Club, al fine di facilitarne la mobilità e di rendere il calcio più accessibile per loro. Nell’attivare laship, il marchiosarà inoltre visibile, tra gli altri, in occasione delle gare interne della squadra sotto forma di pubblicità LED a bordo campo, al centro sportivo della squadra e attraverso una presenza solida ed eterogenea sui social network e nei digital media. ...