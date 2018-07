ilfattoquotidiano

Roma, falsificavano i buoni gluten-free: ai domiciliari anche il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino

(Di lunedì 23 luglio 2018)per l’acquisto di ciboe poi li presentavano alle Asl per ottenere i rimborsi. Così funzionava la truffa escogitata da Giuliano Castellino,no di, e l’imprenditore Giorgio Mosca, finiti entrambi agli arresti. In totale sono quattro le persone indagate, mentre la frode al Sistema sanitario regionale ammonta a circa 1 milione e trecentomila euro. Secondo quanto ricostruito dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Albero Pioletti, i titolari di ben tre punti vendita per celiaci, tra il maggio del 2016 e il dicembre del 2017 hanno consegnato alle Asl tutta una serie di documenti contraffatti per ottenere i rimborsi dedicati alle persone intolleranti al glutine. La documentazione comprendevadi acquisto che il servizio sanitario nazionale fornisce alle persone affette da celiachia per acquistare ...