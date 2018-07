Roma | Evade dai domiciliari ma chiede di essere arrestato per clima teso in casa

romadailynews

(Di lunedì 23 luglio 2018)– I Carabinieri della Stazione diSan Basilio hannoun uomo di 80 anni, vedovo e gia’ conosciuto ai militari, domiciliato presso l’abitazione del figlio, in regime degli arresti, con l’accusa di evasione. L’uomo si e’ presentato presso la caserma dei Carabinieri di San Basiliondo diperche’ nell’abitazione dove viveva, con il figlio e la sua famiglia, la situazione stava degenerando, poiche’ la sua presenza non era piu’ gradita. L’uomo in effetti, nonostante fosse residente a Monterotondo era di fattopresso l’abitazione della famiglia del figlio, ristretto agli arresti, dopostatolo scorso 30 aprile per omicidio. L’anziano in quell’occasione aveva ucciso con una coltellata il figliastro dopo una violenta ...