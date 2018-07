Roma | ecco Olsen sostituirà Alisson

Roma - ufficiale l’accordo con Hyundai : ecco quanto vale il retro-sponsor : ufficiale l'accordo tra la Roma e Hyundai: il marchio sudcoreano sarà il back sponsor della maglia dei giallorossi. L'articolo Roma, ufficiale l’accordo con Hyundai: ecco quanto vale il retro-sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - eccoti Olsen : visite mediche e firma : Robin Olsen sarà il nuovo portiere della Roma, il calciatore andrà a prendere il posto del brasiliano Alisson La Roma ha scelto il sostituto di Alisson. Il nuovo portiere giallorosso, a meno di colpi di scena, sarà Robin Olsen. Secondo la stampa svedese il portiere è atteso nelle prossime ore nella capitale insieme all’agente per visite mediche e firma. Il ds giallorosso Monchi, secondo, “Aftonbladet”, avrebbero raggiunto ...

Calciomercato Roma - ecco il sostituto di Alisson : accordo raggiunto per Olsen : 1/14 Lapresse ...

Modena - ecco il primo fotoRomanzo 'made in Modena' le avventure di Matilde fanno impazzire il web : L'idea dell'agenzia Garage Raw è stata sposata dal Gruppo Fini per un esperimento su Instagram che è subito diventato un successo

Roma - ecco i 26 convocati per la tournée negli Usa : escluso Defrel. Domani la partenza per San Diego : La Roma si veste a stelle e strisce e vola negli Stati Uniti : prima destinazione San Diego . Domani mattina alle 11 i giallorossi si imbarcheranno su un charter per raggiungere la città della ...

Acqua. Raggi : no emergenza in estate - Roma non resterà a secco : “Sono incoRaggianti gli ultimi dati forniti dal Parco Regionale di Bracciano che fanno scongiurare qualunque ipotesi di emergenza acqua in piena estate”. Lo scrive su facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. “I numeri ci dicono che la velocita’ di abbassamento del periodo estivo del Lago di Bracciano si e’ dimezzata- aggiunge- e il livello attuale e’ di 7cm piu’ alto di quello registrato nello stesso ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : ecco Gerson dalla Roma : FIRENZE - Gerson e la Fiorentina , l'unione ora è ufficiale: il fantasista brasiliano classe '97, che nella scorsa stagione ha collezionato 31 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia ...

Roma - testimonianza shock : “Ecco come mi ha ridotto il ragno violino” : Roma, testimonianza shock: “Ecco come mi ha ridotto il ragno violino” Ai microfoni di NewsMediaset Isabella Onofrii, vittima del velenoso insetto. E alla periferia della capitale scoppia l’emergenza Continua a leggere L'articolo Roma, testimonianza shock: “Ecco come mi ha ridotto il ragno violino” proviene da NewsGo.

Capri - Baia e Pozzuoli : ecco dove gli antichi Romani trascorrevano le loro vacanze : Estate di sole, mare e divertimento: non si tratta di una moda recente, e anche gli antichi romani si concedevano spesso lunghi soggiorni nelle loro ville al mare. I luoghi preferiti? Capri, Pozzuoli e Baia.Continua a leggere

Emily Ratajkowski tifa Roma : eccola con indosso la maglia numero 10 : ... Emily è stata nominata Woman of the Year dalla rivista Esquire, mentre Rolling Stone la inserì tra i 20 personaggi più sexy del mondo.

Totti - l’ex-capitano della Roma non si smentisce : ecco l’azione che ha lasciato tutti a bocca aperta : A più di un anno dal calcio giocato, l’ex capitano della Roma Francesco Totti non si smentisce e durante una partita amatoriale a Trigoria contro una squadra composta da giornalisti stupisce tutti con un gol formidabile. Il video dell’azione è stato pubblicato sui canali social della Roma L'articolo Totti, l’ex-capitano della Roma non si smentisce: ecco l’azione che ha lasciato tutti a bocca aperta proviene da Il ...

Roma - riecco i cimiteri dei frigo allarme discariche illegali : Roma città aperta: ai cimiteri di frigoriferi. Oltre il Raccordo, su via dell'Archeologia c'è una discarica di elettrodomestici ben nota ai residenti: 'Arrivano di notte furgoni bianchi e scaricano ...

Chemical Brothers Roma 2018/ Scaletta - Ippodromo delle Capannelle : ecco come si arriva (Roma Rock) : Chemical Brothers Roma 2018, il celebre duo di musica elettronica suonerà questa sera all'Ippodromo delle Capannelle: ecco come si arriva e la probabile Scaletta del Roma Rock.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:32:00 GMT)