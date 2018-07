Roma | è fatta per Malcom | accordo con il Bordeaux | arriva stasera E Olsen è già in Italia

OLSEN ALLA Roma/ Ultime notizie - fatta per il portiere svedese : domani visite mediche nella capitale : La ROMA ha chiuso la trattativa per il portiere: sarà Robin OLSEN, svedese che arriva dal Copenhagen ed è stato titolare ai Mondiali 2018. ALLA squadra danese andranno 11,5 milioni di euro(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:00:00 GMT)

Roma - è fatta per Olsen : Leggi il resto dell'articolo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Il tabellone mercato Roma in volo con Eugenio

Roma - è fatta per Malcom : trattativa ai dettagli - tutte le cifre dell’affare : Malcom pronto ad approdare a Roma per una nuova esperienza dopo essersi messo in luce con la maglia del Bordeaux Roma davvero ad un passo da Malcom. Il calciatore del Bordeaux si appresta a firmare un nuovo contratto col club giallorosso. Dopo un lungo corteggiamento, Monchi è riuscito a piazzare il colpo, acquistando uno dei giovani più promettenti della Ligue1. Malcom arriverà alla Roma per 35 milioni più alcuni bonus che si dovrebbero ...

Roma - quasi fatta per Alisson al Liverpool : ecco le cifre dell’affare : L'estremo difensore brasiliano è volato in Inghilterra per le visite mediche: lascerà la Roma dopo due stagioni. Attesa a breve l'ufficialità. L'articolo Roma, quasi fatta per Alisson al Liverpool: ecco le cifre dell’affare è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nainggolan-Inter - è fatta : i dettagli dell’operazione - 40 milioni “bugiardi” i tifosi della Roma non ci stanno! : Nainggolan-Inter, si conclude la trattativa dell’estate volge al termine, una conclusione che sembra deludere i supporters giallorossi Nainggolan-Inter, affare fatto. Il centrocampista belga, escluso a sorpresa dal Mondiale russo, ritroverà mister Spalletti in nerazzurro. Tanto desiderato ed inseguito il centrocampista della Roma, che lascia dunque il club che lo ha lanciato nel grande calcio dopo gli albori al Cagliari. Skysport ha reso ...

Calciomercato Roma - è fatta per il ritorno di Bruno Peres al Torino : Il terzino andrà al club granata per 7 milioni totali. Nainggolan conferma su Instagram la sua cessione, i cui soldi serviranno per acquistare Pastore

