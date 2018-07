Roma | due nodi da sciogliere per Malcom

Roma - schianto sul Gra tra due auto : ferite 4 persone - due sono gravi : Incidente sul Gra in carreggiata esterna prima dell'uscita Vitinia/Acilia/Ostia. Coinvolte due auto, una con 4 persone a bordo, l'altra con mamma e figlia. Due persone sono state portate in ospedale ...

La Roma vola in California : allenamenti all'Università di San Diego a due passi dall'oceano : Il vento che soffia dall'oceano Pacifico rende il clima più mite, non a caso San Diego è la meta preferita di tutti i surfisti d'America che sulla costa della contea si spostano con la loro auto alla ...

Il matrimonio di Noemi e Gabriele Greco a Roma - foto e video del duetto con Morgan alla festa di nozze : Un locale del Lungotevere di Roma ha ospitato la festa di matrimonio di Noemi e Gabriele Greco: la cantante Romana ha scelto la sua città per celebrare con parenti e amici le nozze col fidanzato bassista Gabriele Greco, al quale è legata da dieci anni. I due si sono detti sì il 20 luglio nella chiesa di Sal Lorenzo in Lucina, nel cuore del centro storico Romano. Nemmeno nel giorno delle nozze Veronica Scopelliti, questo il nome di Noemi ...

Omicidio a colpi di spranga nel campo rom di Ponticelli - arrestati in Romania i due killer : Sono stati individuati in Romania i due presunti esecutori materiali dell'Omicidio di Lucian Memet, l'uomo di etnia rom assassinato con coltellate, colpi di bastoni di legno e spranghe di ferro nell'...

Audio e testo del duetto di TiRomancino e Luca Carboni in Imparare dal vento - una versione blues per l’album Fino a qui : Il secondo dei brani ad anticipare la raccolta Fino a qui è quello dei Tiromancino e Luca Carboni in Imparare dal vento: la nuova versione del brano della band, incisa con la partecipazione del cantautore bolognese, ha fatto il suo debutto il 20 luglio, insieme al pre-order dell'album negli store digitali. Il brano è il secondo a fare da apripista alla raccolta di successi dei Tiromancino Fino a qui, in uscita su etichetta Sony il prossimo 28 ...

Rugby - Pratichetti annuncia il ritiro : il centro Romano ha giocato ben due Mondiali con l’Italia : Matteo Pratichetti ha annunciato l’addio al Rugby giocato: il cento romano ha giocato due Mondiali con l’Italia Dopo tanti anni di battaglie prima sui campi più prestigiosi d’Italia e poi di tutta Europa, il centro Matteo Pratichetti ha deciso di ritirarsi dal Rugby giocato a quasi 33 anni. La decisione è stata presa a seguito delle complicazioni dovute all’ultimo infortunio alle vertebre cervicali del giocatore subito durante ...

Milano - ancora auto in fiamme : è caccia al piRomane notturno - 15 roghi in due mesi : Paura e rabbia tra i residenti di Settimo Milanese: "Si sa chi è, arrestatelo": ma non ci sono prove

Due farmaci al giorno per italiano Il record è dell'Emilia Romagna : “Pigliate 'na pastiglia”, diceva un preveggente motivetto. Siamo tutti impasticcati e facciamo la fortuna dell'industria del farmaco. Di media gli italiani assumono quasi due farmaci a testa ogni giorno Segui su affaritaliani.it

Mafia Roma - blitz Casamonica : altri due arresti - sono figli dei boss : Mafia Roma, blitz Casamonica: altri due arresti, sono figli dei boss Mafia Roma, blitz Casamonica: altri due arresti, sono figli dei boss Continua a leggere L'articolo Mafia Roma, blitz Casamonica: altri due arresti, sono figli dei boss proviene da NewsGo.

Metro C Roma : anche Alemanno tra i 25 a rischio processo/ Ultime notizie : due episodi contestati : Metro C Roma: 25 indagati per truffa e corruzione. Ultime notizie: “Rubati 320 milioni di euro”. C’è anche l'ex sindaco di centrodestra, Gianni Alemanno(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:22:00 GMT)

Svelati titolo - copertina e uscita del nuovo album dei TiRomancino - già in pre-order col duetto con Luca Carboni : Il nuovo album dei Tiromancino, l'annunciata raccolta di successi della band, uscirà il 28 settembre su etichetta Sony, ma è già disponibile in pre-order su iTunes ed Apple Music dalla mezzanotte del 19 luglio. Anticipato dal duetto con Alessandra Amoroso in Due Destini, l'album raggiungerà il mercato all'inizio ddell'autunno, il prossimo 28 settembre, sia in formato fisico che digitale, e si intitolerà Fino a qui, a simboleggiare il pezzo di ...

Roma - scacco ai Casamonica : arrestati anche i due figli del boss : Salgono a 35 gli arresti della maxi operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Roma contro il clan Casamonica. I carabinieri hanno rintracciato e arrestato altre due persone, inizialmente ...