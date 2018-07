Roma : colpi d’arma da fuoco - arrestato titolare slot per tentato omicidio : Roma – Intorno alle 11 di ieri gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Casilina 1791 per la segnalazione di lite violenta fra piu’ persone nel corso della quale erano stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. Sul posto gli equipaggi della polizia riscontravano la presenza di 3 autovetture incidentate. A terra e’ stata rinvenuta una pistola Beretta modello 82FS calibro 9 poi risultata compendio di ...

Roma - esplosi 6 colpi da semiautomatica : paura per strada : Mistero sulla sparatoria avvenuta intorno a mezzogiorno nella zona della Borghesiana (Roma) lungo la Casilina, per la precisione all"altezza del civico 1790.Di certo si sa solo che un uomo, sceso dalla sua vettura, avrebbe cominciato a sparare alcuni colpi di arma da fuoco prima di risalire sul mezzo ed allontanarsi a tutta velocità. Immediate, ovviamente, le telefonate effettuate alle forze dell"ordine dai residenti, per fortuna tutti illesi. ...

Da Shatila a Roma - con Basket Beats Borders le rifugiate palestinesi abbattono le frontiere a colpi di canestro : Il campo profughi di Shatila nasce nel 1949 a Beirut, in Libano, quando la prima guerra israelo-palestinese porta molti palestinesi a trovare rifugio in questa zona. Oggi, anche a causa dell’alto numero di rifugiati in fuga dalla guerra in Siria, nel campo grande un chilometro quadrato, vivono oltre 25mila persone. “Abbiamo poca acqua, che non basta per tutti”, racconta Rayan, 23 anni. “L’elettricità va spesso via, le strade sono strette e ...

Omicidio a colpi di spranga nel campo rom di Ponticelli - arrestati in Romania i due killer : Sono stati individuati in Romania i due presunti esecutori materiali dell'Omicidio di Lucian Memet, l'uomo di etnia rom assassinato con coltellate, colpi di bastoni di legno e spranghe di ferro nell'...

Omicidio a colpi di spranga nel campo rom di Ponticelli - arrestati in Romania i due killer : Al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli e condotte dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo, con il supporto del servizio di cooperazione ...

Roma : paura in via Bergamo - muro si stacca e colpisce due auto : Roma – Attimi di paura in via Bergamo, a Roma, dove un pezzo di muro si e’ staccato dalla facciata di un palazzo ed e’ caduto in strada, distruggendo il parabrezza di un’autovettura parcheggiata e colpendo di rimbalzo un’altra auto che stava passando in quel momento. A causare la caduta dei calcinacci sono stati degli operai, impegnati in lavori sulla facciata del palazzo di fronte, che hanno divelto per errore un ...

Ogni temporale fa strage di alberi a Roma. Colpita garitta del Quirinale - carabiniere illeso : Ogni temporale fa strage di alberi a Roma, a causa delle mancate potature. Il nubifragio che ha investito ieri sera la città ha colpito anche il Quirinale: un albero è caduto su una delle garitte che si trovano ai lati di uno degli accessi del palazzo del presidente della Repubblica.All'interno della garitta c'era un carabiniere che è fortunatamente rimasto illeso. Sono intervenuti i vigili del fuoco per tagliare e rimuovere ...

Roma - Monchi cerca il "tesoretto" prima degli ultimi colpi : Florenzi è considerato incedibile, ma serve trovare l'intesa per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2019

Calciomercato Serie A - come cambiano le squadre : super colpi di Juve - Napoli - Roma ed Inter - importanti mosse di Genoa - Lazio - Sampdoria e Torino [FOTO] : 1/21 ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi di scena Juve e Atalanta - grande innesto Roma - si muove il Milan : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Dopo la grande stagione disputata, l’Atalanta inizia a prepare il prossimo campionato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte ed in grado di lottare per importanti traguardi. In particolar modo la dirigenza si sta muovendo intensamente nelle ultime ore sul mercato, mossa a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ inserimento per il centrocampista della ...

Stadio della Roma - fango sulla Lega e Giancarlo Giorgetti : il gioco sporco per colpire il Carroccio : Nel titolo di prima pagina del Corriere della Sera di ieri, sulla retata per lo Stadio della Roma, c' è la palla di fuoco . Palla nel senso poco nobile di bugia grassa. Ma anche in quello di ...

MURALES Roma - DAL “TRIDENTE” A VIRGINIA RAGGI/ Tvboy colpisce ancora : Conte - Trump e Putin per il “Mondiale” : MURALES ROMA, torna Tvboy: dal Tridente a VIRGINIA RAGGI. Tre opere: Conte, Trump e Putin per il “Mondiale”, la sindaca e una sul premier italiano. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 12:06:00 GMT)

Roma - la «maledizione» di piazza Venezia colpisce anche Remo : dopo Spelacchio diventa un ramo secco anche la pianta sotto la Lupa : dopo Spelacchio l'aiuola di piazza Venezia miete un'altra vittima: si tratta di Remo. Sì, il gemello di Romolo, allattato dalla Lupa fatta con le piante di bosso si è seccato....

Roma - guardia spara ‘per errore’ in studio medico : un morto/ Paziente in sala d’attesa colpito attraverso muro : Roma, guardia giurata spara per errore in uno studio medico durante una visita: morto un Paziente in sala d'atteso colpito dallo sparo di pistola attraverso il muro(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:08:00 GMT)