Roma Campidoglio Bilancio 2018 | 140 milioni per la manutenzione stradale

Coppia gay offesa al ristorante/ Roma - scontrino omofobo alla Locanda Rigatoni : Campidoglio - "gravissimo" : scontrino contro Coppia gay in ristorante a Roma. "No pecorino, si fr*o": le umilianti scritte omofobe. Due ragazzi Romani hanno subito un'umiliazione in un locale (Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 22:03:00 GMT)

La terza via di Virginia. La Raggi sfida Salvini : venerdì sarà in Romania per supervisionare il rientro in patria di alcune famiglie rom con l'aiuto del Campidoglio : La terza via di Virginia Raggi sui campi rom è partita lo scorso maggio con una delibera ad hoc della giunta capitolina. E domani prenderà il volo. Letteralmente. Perché la prima cittadina si imbarcherà su un aereo destinazione Craiova, Romania. A trovare due dei nuclei familiari che hanno accettato il reinserimento nel paese d'origine dopo lo sgombero del Campig river, uno degli insediamenti presenti sul territorio ...

Roma : festa a sorpresa per compleanno Raggi in Campidoglio : Roma, – Una festa a sorpresa, il coro di auguri, gli applausi e il brindisi con collaboratori e dipendenti. compleanno al lavoro per il sindaco di Roma, Virginia Raggi, festeggiata per i suoi 40 anni con tanto di striscioni colorati, dolci, spumante e l’immancabile torta con la scritta ‘Buon compleanno Virginia’. Il video diffuso dal Campidoglio mostra la prima cittadina felice ed emozionata mentre riceve auguri e soffia ...

Roma : Raggi - Rom rimpatrio per 14 nomadi alla Romania con l'incentivo del Campidoglio : ROMA: Raggi, Rom rimpatrio per 14 nomadi alla ROMAnia con l'incentivo del Campidoglio Tramite un post condiviso su Facebook Virginia… L'articolo ROMA: Raggi, Rom rimpatrio per 14 nomadi alla ROMAnia con l'incentivo del Campidoglio proviene da Essere-Informati.it.

Roma : Campidoglio cerca dirigenti - entro il 23 luglio le candidature : Roma – Il Campidoglio ha avviato le procedure per reperire dirigenti, in posizione di comando (provenienti da altre amministrazioni) o a tempo determinato. Intanto si avvia a conclusione la procedura di mobilita’ esterna per l’acquisizione di 4 dirigenti tecnici. E’ quanto diffuso dal Comune di Roma. Tra le figure ricercate in posizione apicale: direttore della direzione Acquisizioni Consegne e Conservatoria del ...

Roma. Campidoglio : a reddito gli appartamenti del patrimonio disponibile : La Giunta comunale di Roma ha approvato la Ridefinizione del piano di intervento sulle locazioni relative al patrimonio disponibile ad

Roma. Campidoglio : entro ottobre altre 200 assunzioni : entro ottobre Roma Capitale procederà all’assunzione di altri 200 dipendenti, individuati tra i candidati risultati idonei nell’ambito del cosiddetto “concorsone”

Roma : Camping River - Campidoglio rimuove container : Roma – Operazione di smantellamento dei moduli abitativi ormai distrutti al campo nomadi Camping River, zona nord di Roma. Questa mattina le ruspe e le gru di Roma Capitale sono in azione per rimuovere quel che resta dei container di proprieta’ del Campidoglio. Gli oltre 450 abitanti, tra cui molte donne e bambini, ai quali da settimane sono stati tolti i servizi, staccata l’acqua corrente e rese inagibili le loro abitazioni, ...

Rifiuti Roma - il piano del Campidoglio : “fabbrica di materiali” per raddoppiare la quota di raccolta differenziata : Fabbriche di materiali al posto degli impianti tmb di Salario e Rocca Cencia. Roma è a un bivio, la città è ancora una volta sull’orlo di un’emergenza Rifiuti derivante (anche) dagli ultimatum che il sistema nazionale di smaltimento sta lanciando alla Capitale, da cinque anni ormai non autosufficiente. Fra gare Ama che vanno continuamente deserte, scioperi proclamati dai sindacati e pressioni sempre più forti in arrivo dalla Regione Lazio per ...

Roma : Sicurezza urbana - patto tra Campidoglio e Prefettura : Roma – Previsto il potenziamento della videosorveglianza in aree più sensibili. Installazione e potenziamento della videosorveglianza nelle aree maggiormente interessate da situazioni di degrado ed illegalità. E’ quanto prevede il “patto per l’attuazione della Sicurezza urbana” sottoscritto dalla Sindaca Virginia Raggi e dal Prefetto di Roma Paola Basilone.Questo documento è il primo atto di quanto previsto dal Decreto Minniti in materia ...

Valeriani : Da Campidoglio polverone per nascondere gravi responsabilità - Romait - : L'obiettivo deve essere per tutti quello dei rifiuti zero e dello sviluppo dell'economia circolare, ma in attesa di raggiungere questo traguardo è fondamentale potenziare la raccolta differenziata e ...

Roma - falso allarme bomba sotto il Campidoglio : strada riaperta : Rientrato l'allarme bomba in Campidoglio. Via Petroselli è stata chiusa al traffico per un pacco sospetto. Sul posto gli artificeri. Caos traffico. A far scattare l'allarme una valigia abbandonata in ...