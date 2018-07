Roma | Apertura straordinaria alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

romadailynews

(Di lunedì 23 luglio 2018)– Mercoledì 25 luglio 2018 proseguono gli appuntamenti estivi seralid’Artein concomitanza delle aperture straordinarie a 1 euro dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso 21.45). Saranno visitabili tutte le mostre: Time is Out of Joint; le due antologiche, curate da Giuseppe Appella, Carlo Lorenzetti. Realtà in equilibrio, Bruno Conte. Realtà in equilibrio; la nuova mostra di questa stagione espostiva, BRIC-à-brac The Jumble of Growth 另一种选择, a cura di Huang Du e Gerardo Mosquera, recentemente inaugurata lo scorso 16 luglio. Alle ore 20.45 in Sala della Guerra si terrà un incontro dedicato a Gabriele D’Annunzio, nuovo appuntamento estivo serale organizzato dall’Associazione A3M. Maddalena Santeroni ci presenterà un D’Annunzio meno conosciuto e meno fantasticato, introducendo curiosità e qualche ricercatezza ...