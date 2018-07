RollerCoaster Tycoon Adventures arriva su Nintendo Switch

gamerbrain

(Di lunedì 23 luglio 2018) Bigben e Atari annunciano la loro collaborazione per distribuire in Europa e Australia il nuovoper, titolo che sarà disponibile entro la fine del 2018.debutterà sunel 2018perè la nuova versione della famosa simulazione manageriale per la gestione di un parco divertimenti. Sviluppato da NVizzio, sviluppatore diTouch per dispositivi mobile, avrà tutte le migliori feature dei giochi, adattate per rendere al meglio anche suè uno dei franchise più prolifici della storia dei giochi PC, con oltre 14 milioni di copie vendute e più di 35 milioni di download sui dispositivi mobile. L’accordo prevede inoltre la distribuzione di ...