Risultati del 23 luglio 2018

Hockey pista - Europei La Coruña 2018 : tutti i Risultati delle finali e la classifica finale. Spagna campione - Italia di bronzo : Si completano e vanno in archivio gli Europei di Hockey su pista: il titolo continentale va alla Spagna, che batte il Portogallo per 6-3, mentre per il terzo gradino del podio l’Italia supera la Francia per 5-2. Di seguito tutti i risultati di oggi e la classifica finale della manifestazione. risultati domenica 22 luglio finalissima Spagna-Portogallo 6-3 Finale 3° posto Francia-Italia 2-5 Finale 5° posto Andorra-Svizzera 3-5 Finale 7° ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Risultati e classifiche della prima giornata. Clamoroso pari per l’Inghilterra : Partiva come la seconda forza tra le favorite, aveva il vantaggio del pubblico di casa, ma forse si è fatta sentire troppo la pressione. Pareggio davvero rischioso per l’Inghilterra nell’esordio del Mondiale di Hockey prato a Londra con l’India. Quattro gli incontri disputati in questa giornata d’esordio: andiamo a riviverli con tutti i risultati e le classifiche aggiornate. risultati prima giornata Mondiali Hockey prato ...

Hockey su pista - Europei La Coruna 2018 : i Risultati delle semifinali. Domani tutte le finali : Si completano e vanno in archivio le semifinali degli Europei di Hockey su pista: Domani per il titolo continentale si affronteranno la Spagna e Portogallo, mentre per il terzo gradino del podio saranno di fronte Francia ed Italia. Di seguito tutti i risultati di oggi ed il programma di Domani, con ben cinque gare. Semifinali Spagna-Francia 8-2 Portogallo-Italia 4-2 Semifinali 5°-8° posto Inghilterra-Andorra 2-8 Svizzera-Germania 7-6 dts ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : completata la fase a gironi. Risultati - classifiche e accoppiamenti della seconda fase : Va in archivio la fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile: l’Olanda batte la Grecia per 8-7 e vince il Girone A andando a prendersi un comodo quarto di finale contro la Germania. Dallo stesso lato del tabellone, l’Italia affronterà l’Ungheria. La Spagna vince il Girone B e troverà la Francia, mentre un altro quarto equilibrato, come quello delle azzurre, andrà in scena tra Grecia e Russia. Di seguito tutti i ...

Serie A - tutti i Risultati delle amichevoli di oggi : Genoa-Swansea 0-0 LIVE Genoa primo tempo , 3-4-1-2, : Radu; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lakicevic, Romulo, Mazzitelli, Lazovic; Pandev; Medeiros, Piatek. Spal-Campodasergo ore 16.00 Bologna- Comano ...

Rugby a 7 - Mondiali 2018 : tutti i Risultati della prima giornata : prima giornata molto intensa per quanto riguarda i Mondiali di Rugby a 7, scattati nella notte italiana in quel di San Francisco. Andiamo a riepilogare tutti i risultati: in campo gli uomini per i sedicesimi e le donne per gli ottavi ed i quarti di finale. Già delineate dunque le semifinali per il gentil sesso: a giocarsele saranno Nuova Zelanda-USA e Francia-Australia. Torneo femminile VEN, 20 LUG 2018 10:00 Women’s Rugby World Cup Sevens ...

Hockey su pista - Europei La Coruna 2018 : i Risultati dei quarti. Delineate le semifinali : Si completano e vanno in archivio i quarti degli Europei di Hockey su pista: domani si inizia a giocare per il podio. Le semifinali vedranno di fronte Francia-Spagna ed Italia-Portogallo. Di seguito tutti i risultati di oggi ed il programma di domani, con ben cinque gare. Quarti di finale ore 12.30 Germania-Francia 2-5 ore 17.30 Andorra-Italia 2-6 ore 20.00 Svizzera-Spagna 3-10 ore 22.00 Inghilterra-Portogallo 2-14 Triangolare 9-11° ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : completata la fase a gironi. Risultati - classifiche e accoppiamenti della seconda fase : Va in archivio la fase a gironi degli Europei di Pallanuoto: oltre all’Italia, conquistano il primo posto anche Serbia, Croazia e Spagna, con gli iberici che passano per differenza reti e vanno a finire nello spicchio di tabellone degli azzurri, per un’ipotetica semifinale per cuori forti. Girone A Risultati terza giornata Germania-Ungheria 4-4 Georgia-Italia 3-14 Classifica finale Italia 9; Ungheria e Germania 4; Georgia 0. Girone ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i Risultati della quarta giornata. L’Ungheria sorprende la Russia : Va in archivio la quarta giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile: oltre alla vittoria dell’Italia, si registra la vittoria di misura dell’Ungheria sulla Russia, che complica i calcoli nel Girone B. Insomma bisognerà guardare tutte le partite di sabato 21 per conoscere perfettamente la griglia dei quarti di finale. Girone A risultati quarta giornata Israele-Grecia 2-16 Italia-Croazia 24-3 Olanda-Francia ...

Hockey su pista - Europei La Coruna 2018 : i Risultati della quarta giornata. L’Italia evita ai quarti Francia e Portogallo : Va in archivio la quarta giornata degli Europei di Hockey su pista: nessuna sorpresa tra i risultati odierni, e così domani Portogallo e Francia nel Girone A, e Spagna ed Italia nel Girone B, si giocheranno il primo posto. Gli azzurri sono certi ormai di evitare lusitani e transalpini nei quarti di finale. Girone A risultati quarta giornata Francia-Svizzera 5-2 Austria-Portogallo 1-15 Riposa: Andorra Classifica dopo la quarta giornata Portogallo ...

Serie A - i Risultati di tutte le amichevoli del 18 luglio : Sion-Inter 2-0 , leggi la cronaca del match , MARCATORI: [27' Neitzke , S, ; 70' Baltazar , S, ] INTER , primo tempo, : Padelli; Dalbert, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Borja Valero; ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Risultati e classifiche della seconda giornata. Il Settebello ipoteca la prima piazza : seconda giornata da sogno per il Settebello agli Europei di Pallanuoto maschile in quel di Barcellona (Spagna). Gli azzurri dominano in lungo e in largo con l’Ungheria e ipotecano la prima piazza nel Girone A. Andiamo a riepilogare tutti i risultati odierni e le classifiche aggiornate. seconda giornata (C) Croazia-Turchia 23-2 (4-0, 7-1, 6-1, 6-0) (A) Germania-Georgia 10-9 (1-3, 3-2, 3-2, 3-2) (D) Romania-Slovacchia 9-5 (4-1, 2-0, 2-1, ...