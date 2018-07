Risolto il cold case della galassia perduta | così la sorella della Via Lattea è sparita

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 luglio 2018) Già sapevamo che il destino la Via, è segnato: una collisione con Andromeda. Non sapevamo fino a apoco tempo fa che c’era unanostraTrovata. La soluzione di questo ‘’ astronomico indica che la colpevolescomparsa, chiamata M32p, è stata proprio Andromeda, che due miliardi di anni fa l’ha fatta a pezzi e poi divorata. I risultati dell’indagine cosmica, svolta dal gruppo dell’Università americana del Michigan coordinato da Richard D’Souza ed Eric Bell, sono pubblicati sulla rivista Nature Astronomy. Gli astronomi hanno trovato M32p analizzando, attraverso modelli al computer, le tracce lasciate dalla. Innanzitutto, un alone di stelle quasi invisibile, ma più grandestessadi Andromeda, e inoltre la presenza non lontana da Andromeda di una delle galassie più compatte ...