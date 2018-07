Rischio Salmonella | richiamati i cracker Ritz | pericolo in America e Canada

Alimenti - Rischio Salmonella : ritirato lotto di salamini : Richiamati dal mercato i salamini Cavalleri Carni Srl. A darne notizia è una comunicazione sul sito del ministero della Salute, secondo la quale a motivare il richiamo è la presenza di salmonella . Ad essere interessato è il lotto del 16-05-2018 prodotto nello stabilimento di Paitone (Bs). L’invito alla popolazione è di restituire il lotto “in quanto non conforme per salmonella ”. L'articolo Alimenti , rischio salmonella : ritirato ...

Richiamo per salame - Rischio Salmonella : lotto e marchio : Un nuovo Richiamo alimentare è apparso oggi 19 luglio 2018 sul sito del Ministero della salute: il prodotto incriminato è un tipo di salame di puro suino. Il Richiamo è per rischio microbiologico, nello specifico per rischio di salmonella. salame a rischio salmonella: Richiamo del 19 luglio 2018 Il salame per cui il Ministero della salute ha pubblicato il Richiamo è denominato ‘salamini di puro suino’, a marchio Cavalleri Carni SRL ...