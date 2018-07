Rischiamo un futuro senza medici?

wired

(Di lunedì 23 luglio 2018) Un’autentica emorragia. E le vittime – ironia della sorte – sono gli ospedali italiani. Quelli pubblici, per precisione, perché l’esodo die personale sanitario che rischia di travolgere il nostro sistema sanitario nei prossimi anni in molti casi avrà come destinazione proprio la sanità privata, sempre più appetibili per condizioni di lavoro e trattamento economico. A lanciare l’allarme è un rapporto realizzato dal Laboratorio sulle politiche del personale della Fiaso, la Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere: stando ai risultati, il saldo tra personale in entrata e in uscita è destinato a farsi sempre più negativo, e anche nello scenario migliore le aziende sanitarie pubbliche sembrano destinate a ritrovarsi con 11milain meno entro il 2022. I motivi? Blocco del turnover, il dimezzamento dei posti da primario, e una classe medica tra le più anziane ...