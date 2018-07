Rischia di annegare facendo snorkeling | denuncia Decathlon | “Colpa della maschera

Milano - cane Rischia di annegare : polizia e vigili del fuoco lo salvano : Questa mattina la polizia di Stato e i vigili del fuoco hanno salvato un cane scivolato nel Lambro meridionale: il lupo cecoslovacco, di nome Wallace, era rimasto incastrato tra i rifiuti delle acque del “Lambrett” e stava affogando. A dare l’allarme è stato il proprietario. I poliziotti delle Volanti del Commissariato Porta Ticinese e dell’Upg si sono precipitati sul posto: gli agenti hanno cercato Wallace seguendo la ...

Calabria - bimba di 4 anni Rischia di annegare in un resort : Poche ore fa una bambina di solo 4 anni ha rischiato di morire annegata [VIDEO] in Calabria mentre si trovava in una piscina di un resort. Il bagnino è riuscito fortunatamente a salvarla. Sempre in Calabria nella notte si è verificato un grave incidente stradale dove è rimasto ferito un uomo di 45 anni. Calabria, bambina rischia di affogare in una piscina Una bambina di 4 anni nella giornata di oggi 14 luglio ha rischiato di morire affogata ...

Cosenza - bimba di 4 anni Rischia di annegare in piscina : bagnino le salva la vita : La bambina stava facendo il bagno nella piscina di un resort a Villapiana, dove si trovava con i genitori: salva grazie alla prontezza del bagnino, che è riuscito a rianimarla, praticando le manovre di primo soccorso.Continua a leggere

Tredicenne Rischia di annegare in piscina : "Risucchiata dalle bocchette di aspirazione" : Momenti di panico nella piscina di un hotel di Sperlonga, dove una bambina di 13 anni di Morolo ha rischiato di annegare. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri la 13enne, studentessa di Morolo nella...

Roma - bimbo di 4 anni Rischia di annegare al centro estivo. Il papà denuncia : 'L'hanno perso di vista' : Quando aveva iscritto il suo bimbo di 4 anni al centro estivo vicino casa si era raccomandato subito con gli organizzatori: 'Mio figlio non sa nuotare, non deve entrare per nessun motivo nella piscina ...

Ancona : bimbo di 5 anni Rischia di annegare. Salvato da Simone - arbitro-bagnino : Simone Brocchini, giovane arbitro di calcio, ha Salvato un bambino che stava annegando nelle acque di Numana, Ancona.Continua a leggere

Bimbo di 5 anni si sente male in acqua e Rischia di annegare : è grave : Malore in acqua, rischia di annegare un bambino di cinque anni, rianimato in spiaggia e trasportato d'urgenza al Salesi. L'allarme è scattato poco dopo le 11 e 30 in uno stabilimento di Marcelli di ...

Ragazza di 13 anni trascinata da un’onda Rischia di annegare : salvata da due bagnini : Due bagnini hanno salvato la vita a una Ragazza di 13 anni che, trascinata da un'onda, non riusciva in nessun modo a tornare a riva. L'episodio è avvenuto all'Isola delle Femmine: la ragazzina è stata travolta da un'onda mentre stava in spiaggia con alcuni parenti. Ora è ricoverata all'ospedale Cervello di Palermo.Continua a leggere

Salzano - bimba di 2 anni Rischia di annegare in piscina : è gravissima/ Ultime notizie : i carabinieri indagano : Salzano, bimba di 2 anni rischia di annegare in piscina: è gravissima. Ultime notizie: i carabinieri indagano sull'incidente domestico, mentre la piccola lotta tra la vita e la morte(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 16:52:00 GMT)

Bimba di 20 mesi Rischia di annegare mentre fa il bagno nella piscinetta : Una bambina di 1 anno e 8 mesi è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Padova dopo aver rischiato di annegare stamane in una piscinetta alta 60 centimetri. La piccola, residente a Salzano ...

Capaccio - turista inglese Rischia di annegare : salvata da bagnino : Approfondimenti 'Non vi allontanate, è pericoloso': bagnino aggredito a Capaccio Paestum 2 luglio 2018 Paura, oggi pomeriggio, in località Ponte di Ferro a Capaccio Paestum , dove una turista inglese ...

Bimbo di 4 anni Rischia di annegare nella piscina di uno stabilimento : è grave : ROMA - Un bambino di 4 anni è stato soccorso oggi in gravi condizioni dopo aver rischiato di annegare nella piscina di uno stabilimento balneare. È accaduto nel primo pomeriggio a Torvaianica, vicino ...