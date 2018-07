Rimini | pescatore cade in mare | soccorso e salvato

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 luglio 2018) Untunisino è caduto innella notte al largo di, ed è statodalla Guardia Costiera: trasportato in ospedale, è stato giudicato fuori pericolo. Il 47enne era imbarcato sul peschereccio “Lo Verde“, con cinque persone a bordo: dopo la mezzanotte l’equipaggio si è accorto che non era più a bordo ed è stato dato l’allarme. Dalla sala operativa della capitaneria di porto è partita una motovedetta e sono state dirottate nella zona altre barche da pesca: è stato il “Sonia-Simone” dia recuperare il naufrago, poi trasportato in porto dalla Guardia Costiera. Dopo le prime cure del 118, è stato trasportato all’ospedale di: le sue condizioni non sono gravi. L'articoloinMeteo Web.