Rimini | pescatore cade in mare Salvato da un peschereccio

Rimini : pescatore cade in mare - soccorso e salvato : Un pescatore tunisino è caduto in mare nella notte al largo di Rimini, ed è stato soccorso dalla Guardia Costiera: trasportato in ospedale, è stato giudicato fuori pericolo. Il 47enne era imbarcato sul peschereccio “Lo Verde“, con cinque persone a bordo: dopo la mezzanotte l’equipaggio si è accorto che non era più a bordo ed è stato dato l’allarme. Dalla sala operativa della capitaneria di porto è partita una motovedetta ...