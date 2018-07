Rimini | Le città visibili | domani lo spettacolo Dita di Dama con Laura Pozone

Rimini - Kledi di Amici. "Ecco la città perfetta per la mia vita con Charlotte" : Rimini, 10 luglio 2018 - " Rimini è la città perfetta , per questo l'ho scelta per la mia nuova vita accanto a Charlotte ". Radioso e felicissimo e con l' anello al dito . Kledi Kadiu , ballerino e ...

SICUREZZA - CENSIS : VOGLIA DI ‘PISTOLA-FACILE’/ Milano città più violenta - Rimini sorprende in negativo : SICUREZZA, CENSIS: VOGLIA di ‘PISTOLA-FACILE’: 4 italiani su 10 vorrebbero un porto d’armi più semplice. In Italia vi sono 4.5 milioni di famiglie con un'arma in casa(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:21:00 GMT)

Superbowl e basket in tv - diminuiscono cRimini in città Usa

Rimini : "Grazie Tiberio". Lettera di plauso di cittadini : I locali del Cinema Tiberio, che ospitavano fino a qualche tempo fa solo opere in dialetto romagnolo, oggi vantano collegamenti con i maggiori teatri del mondo, cosicché la grandezza delle musiche ...

Rimini - il festival Le Città Invisibili trasloca nell'ex macello comunale : ... il festival sarà inaugurato il 20 luglio alle ore 21.30 , orario di inizio di tutti gli spettacoli, con il concerto dei Perturbazione , formazione storica del panorama musicale italiano che vanta ...

Baseball - Serie A1 2018 : volano Rimini e Bologna - squillo playoff del Città di Nettuno : Prendono il largo in testa alla classifica della Serie A1 l’UnipolSai Bologna e il Rimini. La squadra dei pirati liquida con due vittorie il San Marino. Gara1 è un monologo neroarancio con la T&A che paga un Jimenez fuori fase che subisce 8 valide in 4 inning lanciati. Dopo il vantaggio sammarinese al primo attacco il lineup di Ceccaroli si scatena trascinata da Freddy Noguera (4/5) e Romero (3/4 e 3 Rbi). Bene anche Ruiz e Bassani sul ...

Molte morti per arresto cardiaco potrebbero essere evitate se ci fosse più screening cardiovascolare : dal 26 al 28 maggio nella città di Rimini : Riparte il Progetto Nazionale di Prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da sabato 26 maggio a lunedì 28 maggio, dalle ore 9 alle ...