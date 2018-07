Rimedi contro le vesciche ai piedi oltre a quello di Meghan

vanityfair

: 6 rimedi incredibili contro i talloni screpolati L’uso di determin - Studionews24 : 6 rimedi incredibili contro i talloni screpolati L’uso di determin - zewayo : ECCO I RIMEDI NATURALI CONTRO UNA SUDORAZIONE ECCESSIVA (Here Are Natural Remedies To Overcome Excessive Sweating)… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) L’ultima è stataMarkle, ma a chi non sfuggono i dettagli, si sarà reso conto che spesso e volentieri le star sul red carpet indossano scarpe di almeno un numero in più. No, non si tratta di modelli di campionario a cui si devono adattare, ma piuttosto di un furbo escamotage per passare le ore in bilico su tacchi vertiginosi senza soffrire di mal di. L’esperta di moda Harriet Davey ha spiegato al The Sun: «Le celebrities stanno molte ore ine spesso optano per una taglia o due in più quando presenziano a un evento pubblico. Tutti possiamo comprenderne la ragione: evitare le. Non c’è nulla di più fastidioso di avere scarpe scomode che possono far male». Le scarpe grandi sono quindi la soluzione ideale per evitare le, ma il rischio è che si fatichi a camminare perché il piede scivola in avanti. Il segreto? Lo dichiara la stessa Davey: «Riempire ...