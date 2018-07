emiliaromagnanews24

: Rimandato il concerto di TATI VALLE di martedì 24 agosto #emiliaromagnanews24 - Lopinionista : Rimandato il concerto di TATI VALLE di martedì 24 agosto #emiliaromagnanews24 - emiliaromagnago : Rimandato il concerto di TATI VALLE di martedì 24 agosto #emiliaromagna - UditeUdite1 : Rimandato il concerto di Tati Valle. Cueva Summer Jazz 2018 al via il 7 agosto con Le Scat Noire… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno all'interno del ristorante. Cocktail bar aperto per chi desidera partecipare ai soli concerti. Per informazioni e prenotazioni: www.lacuevapomposa.it ...