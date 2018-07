Real Madrid | presentazione del portiere Andriy Lunin FOTO ...

Juve - Cristiano Ronaldo ha già dimenticato il Real Madrid : non andrà a salutare i suoi ex compagni : Intanto cresce l'attesa per l'esordio del fuoriclasse in maglia bianconera previsto per il prossimo 12 agosto

Calciomercato Real Madrid - Courtois si avvicina. Barcellona - offerta per Willian : Presto, secondo quando riporta il quotidiano Sport, potrebbe esserci anche un primo incontro tra le parti nella sede blaugrana, utile a chiarire la fattibilità dell'affare. Speciale Calciomercato ...

Kovacic vuole lasciare il Real Madrid : adesso tocca all'Inter (RUMORS) : In casa Inter l'attenzione è rivolta all'inizio ufficiale della prossima stagione. L'obiettivo dei nerazzurri è chiaramente quello di migliorare il posizionamento della passata annata, cercando nello stesso tempo di andare fino in fondo nella Uefa Champions League. Per far ciò è necessario però che i nerazzurri - nonostante i 5 acquisti gia' conclusi - rinforzino la loro rosa con qualche valida pedina a centrocampo ed in attacco. Il nome più ...

Real Madrid - per il dopo-CR7 torna di moda Mauro Icardi (RUMORS) : Il Real Madrid, dopo aver ceduto Cristiano Ronaldo alla Juventus, non ha ancora messo a segno il colpo di mercato acquistando il giocatore che in teoria dovrebbe sostituire il portoghese. Tanti i nomi che si sono fatti in queste settimane per la sostituzione di CR7, da Neymar a Mbappè fino a Harry Kane del Tottenham, ma nessuno di questi ha trovato conferma. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, tuttavia ha promesso che rinforzerà la ...

Dalla Spagna : 'Kovacic non cambia idea e chiede a Lopetegui di lasciare il Real Madrid' : LONDRA, INGHILTERRA, - Eden Hazard non lascerà il Chelsea nemmeno di fronte a un'offerta vicinissima ai 190 milioni di euro: Roman Abramovich ha alzato il muro e così, secondo il 'Sunday Mirror', si ...

Marca : 'Kovacic non cambia idea - via dal Real Madrid. La Juve lo segue' : LONDRA, Inghilterra, - Eden Hazard non lascerà il Chelsea nemmeno di fronte a un'offerta vicinissima ai 190 milioni di euro: Roman Abramovich ha alzato il muro e così, secondo il 'Sunday Mirror', si ...

Calciomercato Real Madrid - Kovacic incontra Lopetegui : vuole la cessione : Mateo Kovacic è sicuro: vuole lasciare il Real. Dopo aver espresso pubblicamente la sua volontà durante il Mondiale di Russia , giocato da riserva, , l'ex centrocampista dell'Inter è ora deciso a ...

Real Madrid - accordo totale per Hazard : 190 milioni al Chelsea : accordo totale PER Hazard- Ci siamo: il Rea Madrid ha fatto la sua scelta. Sarà Hazard l’erede di Cristiano Ronaldo. Come evidenziano i colleghi di “Nueuws Blad e HLN”, il Real Madrid avrebbe raggiunto un accordo totale, sia con il giocatore, sia con il Chelsea. Un’offerta monstre da circa 190 milioni di euro per convincere […] L'articolo Real Madrid, accordo totale per Hazard: 190 milioni al Chelsea proviene da ...

Il biografo di Ronaldo : 'Alla Juve avrà un impatto terrificante. Il Real Madrid? Non lo ha difeso' : "Ronaldo è una macchina da guerra, ma dietro quel guscio nasconde fragilità e voglia di stabilità". Racconti, retroscena e aneddoti firmati Guillem Balague , biografo di Cristiano Ronaldo che ha ...

Calciomercato Inter - Icardi-Real Madrid il retroscena dell’ex procuratore : “il gossip frena i Blancos - in passato c’è stato…” : Icardi nel mirino del Real Madrid da diverso tempo, ma non è mai arrivato l’affondo decisivo. Il motivo? Il gossip che gira intorno al giocatore avrebbe fatto desistere il club spagnolo Il Real Madrid è ancora alla ricerca del colpo (o dei colpi) ad effetto in grado di far dimenticare l’addio di Cristiano Ronaldo. Non solo a livello numerico, ma anche come appeal, se il nome ad effetto arrivasse in attacco sarebbe ancor più ...

Real Madrid-Hazard - il giocatore ha detto sì : offerta monstre per convincere il Chelsea : Il Real Madrid è ad un passo da Eden Hazard: dal Belgio ne sono sicuri, ci sarebbe già l’accordo con il giocatore, a breve arriverà anche quello con il Chelsea Troppo complicate le piste che portano a Neymar e Mbappè, per i quali il PSG ha alzato un vero e proprio muro, il Real Madrid sembra aver puntato con decisione su Eden Hazard. Dal Belgio ne sono sicuri, i Blancos avrebbero trovato l’accordo con il padre di Hazard e, ...

Real Madrid - finalmente Vinicius : 'Pronto alla sfida' : Madrid - Far dimenticare Cristiano Ronaldo non sarà un'impresa facile e il Real Madrid non potrà certo chiederlo, almeno nell'immediato, al 18enne attaccante brasiliano Vinicius Jr prelevato dal ...

Real Madrid - ecco Vinicius : "Dimostrerò che valgo". Perez : "Da noi i migliori giovani" : Il Madrid sta rafforzando il processo di ricerca di giocatori giovani che possono diventare molto presto grandi punti di riferimento in questo sport. Ho detto qualche giorno fa che avrei rinforzato ...

Real Madrid - Vinicius Junior si presenta : "Voglio vincere tanti titoli" : Il benvenuto del suo compatriota Ronaldo: "Vinicius è la più grande promessa del futuro del calcio brasiliano"