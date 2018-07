Rapina choc in strada | famiglia aggredita a colpi di casco

Cerignola - Rapina choc : banditi colpiscono alla testa una guardia giurata e fuggono col bottino : Un commando armato formato da 4 persone ha ferito alla testa una guardia giurata che stava consegnando il denaro alla Banca Apulia in via Puglie a Cerignola. Dopo essere riusciti a prendere il bottino, per un valore complessivo che si aggirerebbe intorno ai 50mila euro, sono fuggiti facendo perdere le loro tracce.Continua a leggere