Rally “RomaCapitale” | Giandomenico Basso sfiora l’impresa | è secondo assoluto

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il trevigianoè tornato in modo vibrante al via del tricolore rally con una prestazione d’effetto, vicina alla conquista del primo gradino del podio Movisport ad un passo dal successo al 6° Rally RomaCapitale, nel fine settimana appena trascorso., in coppia per la prima volta con Moira Lucca, su una Skoda Fabia R5, ha “rischiato” di vincere la sesta prova del Campionato Italiano, valida anche per la corsa continentale, grazie ad una prestazione di spessore, ricca di contenuti tecnico-sportivi di forte interesse. Assente da tempo dalla scena tricolore,non ci ha messo molto a ritornare sui ritmi che ben conosceva, entrando subito nella lotta di vertice, finendo la contesa a soli 7”5 dal vincitore del rally Lukyanuk, ed aggiudicandosi il miglior scratch in tre prove speciali. Rivelatosi quindi l’unico capace di lottare fino al traguardo ...