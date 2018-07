Rai | Vincenzo Morgante lascia la direzione del Tgr | guiderà la tv dei vescovi Un altro

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 luglio 2018) Un’altra uscita dalla Rai, mentre M5s e Lega preparano le nomine per la guida dell’azienda pubblica. Dopo Gerardo Greco, nuovo direttore del Tg4, ancheviale Mazzini. L’ormai ex direttore dei telegiornali regionali sarà il nuovo numero uno di Tv2000.prende il posto di Paolo Ruffini, primo laico nominato da Papa Francesco prefetto del Dicastero per la Comunicazione vaticana. La decisione è stata presa dal Consiglio di amministrazione di Rete Blu Spa, la società a cui fanno capo Tv2000 e InBlu Radio, le emittenti della Conferenza episcopale italiana. L’incarico inizierà dall’1 ottobre 2018 quando, nato a Palermo e giornalista professionista dal 1998, inizierà a condurre la rete. In passato, è stato corrispondente dei quotidiani Il Sole 24 Ore e Avvenire e ha fondato e diretto il periodico Frontiere. Assunto in Rai ...