Rai | Morgante lascia la Tgr per Tv2000

Rai - Vincenzo Morgante lascia la direzione del Tgr : guiderà la tv dei vescovi. Un altro addio dopo quello di Gerardo Greco : Un’altra uscita dalla Rai, mentre M5s e Lega preparano le nomine per la guida dell’azienda pubblica. dopo Gerardo Greco, nuovo direttore del Tg4, anche Vincenzo Morgante lascia viale Mazzini. L’ormai ex direttore dei telegiornali regionali sarà il nuovo numero uno di Tv2000. Morgante prende il posto di Paolo Ruffini, primo laico nominato da Papa Francesco prefetto del Dicastero per la Comunicazione vaticana. La decisione è ...