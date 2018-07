Ragazzi a rischio producono limoncello

Thailandia - l'attesa è infinita Rischio infezioni per i Ragazzi : ... più attrezzate per emergenze del genere, invece d'affidarsi agli amici cinesi e a qualche organizzazione di volontari? C'entra l'orgoglio dell'unico popolo di questa parte di mondo che non è mai ...

Ragazzi bloccati nella grotta in Thailandia - esperto : rischio ipossia - “devono essere portati fuori prima possibile” : Il livello di ossigeno all’interno della grotta, in cui sono bloccati 12 giovani calciatori ed il loro allenatore dal 23 giugno, è sceso al 15%: lo hanno riferito le autorità thailandesi (il livello abituale è intorno al 21%). A far abbassare il livello di ossigeno all’interno della grotta è stata la presenza di centinaia di soccorritori, ha spiegato in un briefing Narongsak Osatanakorn, governatore della provincia di Chiang ...

Quanto è rischioso portare fuori i Ragazzi? : Sono pronti a tutto pur di trovare il lieto fine a questa storia che da giorni sta tenendo il mondo con il fiato sospeso. Costi quel che costi. E nel disperato tentativo di arrivare a una soluzione, ...