digital-news

: Rabona - Il colpo a sorpresa. Andrea Vianello su Rai 3 racconta il calcio come un romanzo - digitalsat_it : Rabona - Il colpo a sorpresa. Andrea Vianello su Rai 3 racconta il calcio come un romanzo -

(Di lunedì 23 luglio 2018) «Provare are ilin modo originale, anchegrandedella nostra vita». È l'obiettivo di '. Il', il programma in onda in autunno il venerdì in seconda serata su Rai3, con il quale torna davanti le telecamere, dopo qualche anno dietro le quinte,. «dice il titolo ci saranno dei colpi ae qualchela teniamo ancora per noi - dice il giorna...